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美國屋主孤獨死 7竊賊闖屋竟寄居「伴屍三個月」偷車偷錢

香港01／ 撰文：官祿倡
美國喬治亞州科布縣（Cobb County）發生爆竊案，屋主死亡3個月，當局10月初發現有人爆竊，圖為涉事單位一景。（截圖自YouTube@AtlantaNewsFirst）
美國喬治亞州科布縣（Cobb County）發生爆竊案，屋主死亡3個月，當局10月初發現有人爆竊，圖為涉事單位一景。（截圖自YouTube@AtlantaNewsFirst）

美國喬治亞州發生爆竊案，7名竊賊進入科布縣（Cobb County）一處民宅偷竊，發現71歲屋主已在家中死去，陳屍浴缸，他們不但沒有通知他人，反而決定在屋內居住，並將屋內財物盡數運走。當局10月初才察覺此事，隨後將7人拘捕。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下WANF電視台10月23日報導，當地警方10月初在對轄區進行「社福檢查」（Welfare Check）時，發現一間房屋有異常——屋主死亡3個月但近期卻顯示有居住痕迹。

當局在檢查翌日接獲報案，指有人出現在空屋，隨後到場調查，發現屋內設施凌亂，財物盡數消失，警方還在附近加油站拘捕3名購買彩票的疑犯，最後共7名疑犯落網。

這些疑犯彼此認識，部份在當地有前科，面臨入室行竊與欺詐的指控。警方指責他們完全喪失道德觀念，「闖進別人家，發現屋主已死卻未報警，而是選擇住下來」。

他們被指偷屋主的錢財、電子產品及汽車，又拿走屋主的信用卡。

當局指71歲的屋主Robert Westbrook陳屍浴缸至少3個月，發現時屍體高度腐爛，相信屋主在遭竊前就已身亡。

延伸閱讀：

美國15歲少年槍殺父母3弟妹 11歲妹假死倖存揭殘忍殺人過程

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文章授權轉載自《香港01》

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