漁網捕獲龐然大物…生猛掙扎以為大豐收 真身曝光漁民嚇壞急報警

漁網從海中撈起時塞爆了，竟然未必是好事？馬來西亞1名漁民到海邊起網時，發現網中有龐然大物，其後驚見是1條巨型鱷魚，身長約1.5米，而且仍猛掙扎，漁民嚇得立即報警求助。政府人員和及民防隊到場處理，眾人開網時用膠帶綑綁鱷魚巨嘴，防止牠突然咬人。幸漁網鬆開後巨鱷完全沒有反應，經檢查後，相信是被吊起時劇烈掙扎，卻因扭傷頸部死亡，鱷屍最後由政府人員和民防隊帶走。

巨鱷身長約1.5米 重約25公斤

事件發生在峇眼拿督縣1條漁村，本月16日早上約11時，王姓漁民如常到海邊起網，在網中見到異物，最初以為是四腳蛇，但卻驚見是龐然大物，以為會有大豐收，於是將漁網吊上魚行再處理。

惟眾人定睛一看，才發現漁網內竟是條巨大鱷魚，陳姓魚行負責人向當地媒體表示，估計該條雌性巨鱷身長約1.5米，重約25公斤，相信不慎進入網內，「鱷魚連網被吊上時還有掙扎，漁民不知如何是好，也不敢開網，只好向警方報案」。政府人員和及民防隊到場，還小心奕奕地用藍色膠帶綑綁鱷魚巨嘴，當仔細檢查時，卻發現鱷魚已經死亡，經檢驗後，不排除鱷魚被吊起時掙扎扭傷頸部斃命。

政府人員撿走鱷魚屍體

網傳影片可見，巨鱷引來眾人圍觀拍攝，巨鱷的嘴被藍色膠帶緊緊綁着，鱷魚屍體其後由政府人員和民防隊帶走。

陳男表示，「這是峇眼拿督漁民第一次捉到鱷魚」，漁民過往在附近沒有見過鱷魚，不過最近有市民在峇眼拿督海濱公園垂釣，表示看到鱷魚出現在霹靂河口。

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文章授權轉載自《香港01》