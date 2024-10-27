醋男斬同事！因2事斷定女友與「他」出軌買菜刀狂斬 罪成囚4年4月及鞭刑3下

就算伴侶出軌了，也不能訴諸暴力！新加坡1名醋男懷疑自己戴綠帽，認為女友與他的同事有染，竟買菜刀狂斬同事，導致對方頭骨骨折、左手斬到有多個切口。警方調查發現，被告曾買同事的手提電腦給女友使用，發現有些文件夾要密碼開啟，女友卻拒絕說出密碼，加上女友在網購平台做小生意時竟有錢落廣告，竟因斷定女友與其同事出軌，最終在女友不停否認出軌下，仍去斬同事。被告日前承認2項傷人罪，被判囚4年4個月及鞭刑3下。

女友拒提供手提電腦文件密碼

新加坡傳媒報導，38歲被告莫哈末戴利和30歲姓吳男同事同為送貨員，莫哈末戴利作供指，跟吳男「翻面」前，對方曾賣他1部手提電腦，他隨後將電腦轉交女友使用。然而，有次他發現電腦內有文件需要密碼才能打開，女友卻拒絕說出秘密，因此覺得吳男一直在「操控」電腦。

另一方面，被告女友一直有用網購平台賣東西做小生意，他發現女友曾多次使用付費賣廣告增加產品曝光率，但女友應無法承擔廣告費用，凡此種種都令他懷疑吳男和其女友出軌，自己慘戴綠帽。

案發於今年1月26日晚上近8時，被告和女友吵架後稱要載對方去報警，卻將車開到附近的市場去購買菜刀。下一站也從去警署變成到樟宜南3街的1個倉庫找吳男，他在路上一直質問女友是否和吳男出軌，女友已一再否認。被告到達倉庫後着女友留在車上，自己持菜刀找吳男對質。

入倉庫衝前狂斬男同事

法庭上播放事發閉路電視片段，拍到事發時吳男正在倉庫內搬貨，被告一現身就持刀衝過去。吳男見狀即時後退，不停伸手想制止對方，逃跑時跌倒坐了在梯級上，被告馬上揮刀狂斬，吳男只能舉手防禦，之後逃到2樓再躲入1間房內。

被告見吳男躲起後丟下菜刀離開倉庫，但事發過程被閉路電視拍下。吳男捱斬後頭皮受傷、頭骨骨折、左手多處有切口、左脛骨裂傷，他報警後，警方同日即拘捕被告。

莫哈末戴利被控持危險武器蓄意重傷他人和持危險武器蓄意傷人罪，他認罪後於10月18日被判囚4年4個月、鞭刑3下。

延伸閱讀：

新加坡式簡樸房？屋主改裝防空洞畀外傭當睡房惹議 網民鬧唔人道

外傭嚴重口臭！上班首周稱腳痛無法帶小孩上學 再驚揭她患這重病

文章授權轉載自《香港01》