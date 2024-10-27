機艙性騷擾！少女遭男乘客抓臀摸大腿1小時 機長1原因霸氣折返

在高空三萬呎上接獲女乘客被男乘客性騷擾，這位機長決定這樣做！愛爾蘭航空（Aer Lingus）去年1架從愛爾蘭飛往美國的航班上，有未成年少女遭1名愛爾蘭藉男子性騷擾，不但以手撫摸其大腿，更抓住其臀部接近1小時。受害少女之後向機組人員反映，機長為了確保機上所有人員安全，霸氣地決定掉頭折返，飛機降落後男子隨即被警方拘捕。

案件於10月23日（周三）開審，男子被控告2項性侵罪。法官於庭上限制了對受害者和被告身份的報導，並將案件移交更高級法院進行審理，意味男子將受到更嚴厲的處罰；案件將於今年11月27日再次開庭審理。

少女機上被男乘客性騷擾

綜合外國媒體報導，事發於2023年11月15日，來自愛爾蘭高威郡（County Galway）的57歲男乘客被控於搭乘愛爾蘭航空E1135航班，正由愛爾蘭香農機場（Shannon Airport）飛往美國波士頓途中，於機上性騷擾1名16歲少女。

機長接報後決定掉頭折返

該少女在起飛約1小時後向機組人員反映，指控坐她旁邊的被告親吻其手臂、用手上下撫摸其大腿，更抓住其臀部。機組人員之後將事件通報機長，為了確保機上所有人員安全，機長決定將飛機折返至香農機場，因此讓航空公司額外增加28,213歐元（約新台幣936,342元）費用。

該少女和家人在折返香農機場期間，配合警方錄取口供，以及接受短暫的調查，隨後再次復飛前往美國；而男子則因為在機上的猥褻行為而被拘捕，有警員透露他被捕後反應冷淡，沒有作出任何回應。

案件移交更高級法院審理

案件直至10月23日（周三）在恩尼斯地方法院（Ennis District Court）開審，男子被控告2項性侵罪，其律師表示，被告並未有申請法律援助。法官加貝特（Alec Gabbett）限制了對受害者和被告身份的報道，並將案件移交更高級法院進行審理，意味男子將受到更嚴厲的處罰；案件將於11月27日再次開庭審理。

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文章授權轉載自《香港01》