陸女逛銀座FENDI被扯披肩爆氣投訴 經理4人「跪一排道歉」仍不買單

近日一名中國大陸遊客在小紅書發文稱「東京銀座芬迪FENDI 下跪一排道歉」。據原PO表示，事件起因是她在日本銀座FENDI購物時，遭一名店員直接動手將身上正在試穿的披肩扒下，並給自己的客戶試穿。

據小紅書用戶「安妮大頭仔」貼文表示，她來到日本旅遊，在銀座的Fendi打算入手一件黑色羊毛披肩，試穿後當即表示準備買下。因為店舖尚有3條庫存，於是她要求店員拿一條新的結帳。

其後另外一名中年男店員突然走到她身邊，「上手觸摸我的披肩直接從我身上拽下來拿走了」。原PO表示，事發時該名店員並未詢問過她的意見，「全程一句解釋也沒有，也沒跟我對話，直接扯走」。

原PO找到經理投訴，經理請求她一起到二樓人少的地方進行交涉。到二樓後，經理與兩名店員以及進行翻譯的店員共4人跪了一排給原PO道歉，並表示該名中年男店員是徵求過服務原PO的另一名店員的意見才拿走披肩。

原PO表示，經理告訴她沒有監視畫面，但實際上是有的，且在原PO詢問該如何投訴時，該店幾位店員又通過中文翻譯告訴她沒有特殊渠道，也沒有郵箱可以投訴，但實際上該行為並不合規。

原PO表示對於該解釋並不滿意，並堅持到向總部投訴。後續原PO收到了總部以及銀座Fendi的郵件道歉，且銀座店店長也登門致歉：「銀座店店長帶著Kaneko經理，扯走我披肩的員工，還有新的大陸翻譯員（前天銀座店服務我的小哥和負責翻譯的沒來）一共四人出現在了我酒店大堂進行拜訪當面道歉」。

貼文一出，引起許多網友討論，「對方是都跪著了，可是日本人本來就動不動下跪的啊，跪下對他們來說也不是什麼奇恥大辱吧」、「當面道歉還要佔用妳的時間...最好的反饋應該是收到相關人員接受處罰的消息」、「很好，讓日本人都知道一下，中國人被欺負了是會反擊到底的」、「如果道歉態度可以的話就算了，讓他們送點小禮品啥的，都下跪了差磕頭了」。

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文章授權轉載自《香港01》