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16歲少女意外懷孕 30歲男友全家結婚當天全消失…準岳母1招反制

香港01／ 撰文：田中貴
示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

女方懷孕，男方當然要負責任。泰國1名16歲少女與30歲男友發生關係後意外懷孕，雙方商議後決定「奉子成婚」。婚禮開支由女方先出錢，花費3萬泰銖（約新台幣2萬8591元）籌備，詎料婚禮當天，男友與家人竟然在沒有通知的情況下集體沒有出現，遺下懷孕5個月的新娘和女方家人。少女母親事後透過當地媒體要求對方盡快現身交代清楚，最終與男方親屬達成共識，一對新人再次舉辦婚禮。

新郎婚禮日失蹤遍尋不獲

少女母親接受當地媒體訪問時表示，16歲女兒與30歲男友交往1年多，期間同居，少女隨後意外懷孕。男方當時在長輩的陪同下前來求婚，雙方決定今年8月9日舉行婚禮，當時同意先由女方出錢，男方於婚禮當天找數，少女母親總共花費3萬泰銖籌備婚禮。

至婚禮當天，女家一切準備就緒，多名賓客獲邀出席，打算祝賀1對新人，豈料男方全家由早上至接近中午都沒有出現。少女和家人心急如焚，不停聯絡對方，但終全沒音訊，明顯要悔婚，女方唯有將婚禮食物分給賓客。

少女母親揚言要追究到底

少女感到非常尷尬和傷心，其母親事後接受訪問時表示，正值女兒懷孕5個月，揚言男方若不好好交代清楚，一定會追究到底。

事件引來各界關注，當地記者近日再訪問少女的母親，她表示事件鬧大後，已經和男方取得聯絡，雙方達成解決協議，將會再次舉行婚禮。

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文章授權轉載自《香港01》

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