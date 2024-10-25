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影／電車內外國男突「滑行秀舞技」 日本人傻眼批：讓人不安
日圓貶值下，外國遊客湧入日本，但外國人在日本的一些不受歡迎行為也漸引起傳媒關注。日媒10月24日引述網上數段影片，指有外國人在列車車廂、馬路等公眾地方肆意狂舞，更有部份屬危險動作，在網上惹來批評，有網友留言指突然發生這種事「令人感到不安」。
《富士新聞網》24日引述網上數段影片，其中顯示有非裔外國人在行駛的車廂、人潮洶湧的街道上隨地起舞，不時同途人揮手示意，甚至出現空翻、迴旋的高難度舞蹈動作。
報導指，其中一條影片拍攝於行經山梨縣的富士急行線車內，另一條影片則顯示似在澀谷十字路口拍攝，最早約10月中出現在網上。
這些舞者毫無預兆突然大展舞技的影片在網上引起爭議，報導指有日本用戶認為這是文化差異，但也有人認為，「我覺得這令人感到不安，因為有些人想在車廂中安靜地坐着」，其中還參雜其他國家用戶留言，「我不會做這樣的蠢事，這太無禮了。」
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文章授權轉載自《香港01》
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