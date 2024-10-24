「想當醫生」19歲女大搖大擺走進倫敦醫院 假冒醫師看診無人知
英國一名19歲女子成功在不進醫學院的情況下，實現了當醫生的夢想。不過女子並不是跳級或受過其他醫學訓練，反而是假冒醫生，而且過程中完全沒人發現。
據ODDITYCENTRAL報導，19歲的茲德拉夫科娃（Kreuena Zdrafkova）出生於保加利亞，目前居住在倫敦西部的伊靈區（Ealing）。她從小就夢想能成為一名醫生，但她沒有進入醫學院就讀，反而決定不讓缺乏醫學背景這個「小細節」阻礙自己。
今（2024）年四月，她穿上白袍、戴上橡膠手套，充滿自信地走進伊靈醫院（Ealing Hospital）看診。她「當上醫生」的那天，有人看到她檢查醫療器材、進入救護車，甚至為一名病人注射了不明物質。
由於當時沒有被發現，她竟因此更加有自信，認為自己可以長期「看診」。三天後茲德拉夫科娃又再次回到醫院，這次還買了聽診器，加深自己「專業醫生」的形象。
茲德拉夫科娃的律師試圖以「年輕移民」身份替她開脫，聲稱茲德拉夫科娃只是單純想要實現當醫生的夢想，沒有真正傷害任何人。不過她為病人注射不明物質的過程全被監視器拍了下來，所以茲德拉夫科娃依然得面對罰則。
她在第二次「上班」時被發現根本不是醫生，隨後遭警方逮捕。近期她被判處12個月緩刑，除非遇到緊急醫療情況，未來也被禁止進入任何NHS（英國國民健康服務）醫療機構。
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