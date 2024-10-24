多次闖入鄰居家竟只為「偷聞臭鞋」 希臘男因怪癖遭逮捕

希臘一名28歲男子多次闖入鄰居家中，但他闖入民宅並沒有偷東西，而是拿起對方的鞋子猛聞，奇怪的癖好讓鄰居十分困擾。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在希臘小鎮辛多斯（Sindos）。這名不具名的男子於10月8日被捕；被捕當天，他以現行犯被發現偷偷進入鄰居院子，偷聞鄰居晾在外面的鞋子。

據了解，這已經不是男子第一次為了偷聞鞋子闖進別人家，因此鄰居決定報警處理。警方接獲報案後趕到現場，當場將這名男子逮捕。根據男子說法和鄰居證詞，當地簡易法院判處男子一個月緩刑，並加上三年緩刑觀察期。

男子在法庭上坦承自己的行為，表示自己也無法理解為什麼會做出這種事情。他表示：「我不知道自己怎麼會做出這種事情，也對自己感到非常羞愧和失望。我無法解釋，但我會尋求幫助，了解問題出在哪，以避免事情惡化。」

他承認自己已三度闖入鄰居家中聞鞋子，但無法解釋自己為何有這種衝動。他在法庭上道歉，並強調自己從未想過要傷害任何人。鄰居也表示，雖然男子的行為讓人感到困擾，但他並沒有表現出暴力傾向。

報案的鄰居現年60歲，他告訴法院，這名年輕男子至少三次闖入他的院子，而且其他鄰居在過去半年也曾發現男子偷聞他們的鞋。報警的鄰居表示，自己之前就見過男子幾次，這次報警只是想幫助他，讓他停止這種病態的行為。

男子被逮捕時也告訴警方，他知道自己的癖好可能是一種心理疾病，他會盡力治療，以防之後再犯。