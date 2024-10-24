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成人網紅抓住「商機」 威脅已婚男粉絲「告訴太太」賺2萬封口費

聯合新聞網／ 綜合報導
蓋伊透過OnlyFans大賺色情財，還藉此敲詐粉絲。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
蓋伊透過OnlyFans大賺色情財，還藉此敲詐粉絲。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國一名身材火辣的OnlyFans網紅，透過性感裸照賺粉絲錢還不夠，竟勒索一名已婚男子，威脅要告訴男子的妻子他在網上追蹤看裸照，前後要男子支付約600美元（約新台幣19000元）的封口費。

據《紐約郵報》（New York Post）報導， 29歲的蓋伊（Bethan Guy）在網路上經營OnlyFans帳號。該平台是以成人色情照片、影片為賣點，粉絲追蹤付費，就能看到各種裸照和露骨影片。

蓋伊在2022年透過Snapchat與不具名的受害者聯繫，前後逼迫他支付近600美元的封口費。不過男子乖乖付錢後還是不能阻止蓋伊。她陸續向受害男子要求更多錢，威脅他如果不付錢，就會把他追蹤OnlyFans的事告訴男子的太太。

受害男子在法庭上坦言，這段經歷造成他很大的恐懼：「我覺得自己掉進了陷阱，非常無助。我根本沒錢付房租，也沒有錢生活，這件事（受威脅）造成我很大的壓力。」

男子表示，他當初真的覺得自己走投無路、別無選擇。蓋伊的威脅非常明確，就是要錢，男子擔心如果不付錢，生活就會徹底毀掉，所以只好乖乖付錢。

後來男子實在付不出封口費，只好鼓起勇氣向警方報案。蓋伊隨後遭到逮捕，並以勒索罪名遭到起訴。不過令人傻眼的是，即使已經被因勒索起訴，她在等待審判期間，依然厚顏無恥地繼續推廣經營OnlyFans帳號。

今（2024）年10月15日，判決正式出爐。蓋伊被判緩刑兩年，免受牢獄之災，但要進行225小時的義工服務，接受心理健康治療，並賠償受害者約600美元的損失，亦即歸還當初勒索的金額。

OnlyFans 網紅 英國 裸照

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