又是外國人？東京「壽司郎」迴轉台驚見髒盤列隊遊行 櫻花妹崩潰：一直來

日本知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎」日前發生食安問題，被顧客目擊迴轉台上不斷出現「已使用過的盤子」，除了髒盤外，還有筷子、紙屑、蝦殼等殘渣，畫面令人不適。事後壽司郎證實確有此事，當天店員也有向顧客勸導，但並未透露此事是否為外國人所為。

一名女網友17日前往壽司郎在東京秋葉原的店面用餐，吃到一半驚見原本用來運送壽司等食物的迴轉台突然不斷出現已使用過的盤子、圾垃、廚餘等物，氣得拍照分享在X上，怒批「蛤？怎麼會有用過的盤子一直飄過來？禮儀糟得可怕！太噁心了，超討厭外國人」。

照片引起網友討論，紛紛譴責「用餐禮儀真差勁」、「好噁…真不衛生」、「太糟糕了」、「根本恐怖攻擊…店員沒看到嗎？」、「正常來說都不會放上迴轉台吧」，由於壽司郎計費方式是以盤子數量統計，也有人懷疑是想用這種方式減少餐費、甚至免費。

有人試圖緩頰，認為也許是外國人不懂規則所致，但原PO表示，或許這是無心之過，但外國人如果不懂規則，可以觀察並模仿附近的顧客是怎麼做的。她也提到，可能是地點的關係，她用餐時整間店有9成以上都是外國人，因此壽司郎應該要思考如何因應，「我用餐時一直會有髒盤子經過，真的很想哭」。

據日媒《j-cast》報導，壽司郎母公司「FOOD ＆ LIFE COMPANIES」證實確有此事，且已掌握相關情況，當天負責店員也有口頭提醒顧客，但不願透露當事人是否為外國人，也未說明事發原因。為防止日後再發生同樣事件，部分店面已張貼日文和英文的說明，未來會努力提供安全且安心的用餐環境，並對此次受影響的顧客致歉。