快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

又是外國人？東京「壽司郎」迴轉台驚見髒盤列隊遊行 櫻花妹崩潰：一直來

聯合新聞網／ 綜合報導
壽司郎秋葉原站前店發生使用過的盤子被放回迴轉台的事件。 圖／翻攝自スシロ－X
壽司郎秋葉原站前店發生使用過的盤子被放回迴轉台的事件。 圖／翻攝自スシロ－X

日本知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎」日前發生食安問題，被顧客目擊迴轉台上不斷出現「已使用過的盤子」，除了髒盤外，還有筷子、紙屑、蝦殼等殘渣，畫面令人不適。事後壽司郎證實確有此事，當天店員也有向顧客勸導，但並未透露此事是否為外國人所為。

一名女網友17日前往壽司郎在東京秋葉原的店面用餐，吃到一半驚見原本用來運送壽司等食物的迴轉台突然不斷出現已使用過的盤子、圾垃、廚餘等物，氣得拍照分享在X上，怒批「蛤？怎麼會有用過的盤子一直飄過來？禮儀糟得可怕！太噁心了，超討厭外國人」。

照片引起網友討論，紛紛譴責「用餐禮儀真差勁」、「好噁…真不衛生」、「太糟糕了」、「根本恐怖攻擊…店員沒看到嗎？」、「正常來說都不會放上迴轉台吧」，由於壽司郎計費方式是以盤子數量統計，也有人懷疑是想用這種方式減少餐費、甚至免費。

有人試圖緩頰，認為也許是外國人不懂規則所致，但原PO表示，或許這是無心之過，但外國人如果不懂規則，可以觀察並模仿附近的顧客是怎麼做的。她也提到，可能是地點的關係，她用餐時整間店有9成以上都是外國人，因此壽司郎應該要思考如何因應，「我用餐時一直會有髒盤子經過，真的很想哭」。

據日媒《j-cast》報導，壽司郎母公司「FOOD ＆ LIFE COMPANIES」證實確有此事，且已掌握相關情況，當天負責店員也有口頭提醒顧客，但不願透露當事人是否為外國人，也未說明事發原因。為防止日後再發生同樣事件，部分店面已張貼日文和英文的說明，未來會努力提供安全且安心的用餐環境，並對此次受影響的顧客致歉。

壽司郎 外國人 日本 秋葉原 迴轉壽司 食安

延伸閱讀

小心詐騙！ 壽司郎遭冒名舉辦2活動　急發聲明：並未舉辦

刺青男「檳榔放迴轉台」超噁！壽司郎發聲明：採取法律行動

相關新聞

「想當醫生」19歲女大搖大擺走進倫敦醫院 假冒醫師看診無人知

英國一名19歲女子成功在不進醫學院的情況下，實現了當醫生的夢想。不過女子並不是跳級或受過其他醫學訓練，反而是假冒醫生，而且過程中完全沒人發現。

多次闖入鄰居家竟只為「偷聞臭鞋」 希臘男因怪癖遭逮捕

希臘一名28歲男子多次闖入鄰居家中，但他闖入民宅並沒有偷東西，而是拿起對方的鞋子猛聞，奇怪的癖好讓鄰居十分困擾。

成人網紅抓住「商機」 威脅已婚男粉絲「告訴太太」賺2萬封口費

英國一名身材火辣的OnlyFans網紅，透過性感裸照賺粉絲錢還不夠，竟勒索一名已婚男子，威脅要告訴男子的妻子他在網上追蹤看裸照，前後要男子支付約600美元（約新台幣19000元）的封口費。

夢境中也能交談？加州新創公司首度成功 讓2受試者「夢中對話」

美國加州一間新創公司近期宣布，公司成功讓兩位受試者在做夢時與彼此交流溝通。該公司稱這項創舉為「歷史性的里程碑」，並且聲稱能「開啟新次元」。

印度一家人陸續患病…僱主裝監視器 竟逮到女傭用麵粉「加料」混尿液

印度發生女傭「下毒」罕見案件。當地一個從事地產商業務的家庭近月陸續患病，醫生提醒是否食物出現問題，妻子因而懷疑在家中工作8年的女傭暗下毒手…

又是外國人？東京「壽司郎」迴轉台驚見髒盤列隊遊行 櫻花妹崩潰：一直來

日本知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎」日前發生食安問題，被顧客目擊迴轉台上不斷出現「已使用過的盤子」，除了髒盤外，還有筷子、紙屑、蝦殼等殘渣，畫面令人不適。事後壽司郎證實確有此事，當天店員也有向顧客勸導，但

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。