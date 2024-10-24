快訊

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

人夫捐腎救妻 驗DNA驚揭為親生兄妹！身世曝光守密維持幸福生活

香港01／ 撰文／喬納森
夫妻示意。（圖／Ingimage）
夫妻示意。（圖／Ingimage）

人生總是充滿「驚喜」。有名外國男子為了拯救患腎病妻子，在醫院做腎臟移植檢測時，意外發現兩人竟是「同父異母」的親兄妹。男子得悉真相後瞬間崩潰，因他們已育有2名子女，他更發現自己與妻子身世背後的故事，但丈夫經過考量後，待妻子康復後才將真相告知她。而夫妻決定將這個秘密永遠埋藏，繼續原來的幸福婚姻生活。

夫妻竟是親兄妹　人夫悉真相崩潰

綜合外媒報導，外國有名男網友在Reddit上發文，分享自己充滿「驚喜」的人生故事。他和妻子結婚已6年，育有2名兒子，然而妻子近年患重病，必須進行腎臟移植，可是妻子的親友都沒有人符合捐贈條件。樓主為了拯救妻子，到醫院檢驗，豈料他與妻子的匹配度很高，揭發他們有血緣關係，更是親兄妹，讓樓主瞬間崩潰，難以接受事實。

樓主指自己出生後不久被收養，對親生父母的事全不知情。他在8年前和妻子相識交往，男子回憶知道真相後的感受，「我不知道接下來要怎麼辦，她是我的妻子，也是2個孩子的母親」。他當時認為拯救妻子最重要，待妻子進行手術及康復後，他才將兩人是親兄妹的事實告知對方。

夫婦決定保密維持幸福生活

樓主本已做好離婚的打算，但妻子願意和他共同面對。兩人調查後更發現，岳父就是他的親生父親，而他的母親則是岳父在高中時期的女友，只是當時兩人遭父母拆散，這段戀情無疾而終。而岳父不知女友已懷孕。最後樓主夫婦決定保密，繼續維持他們的幸福生活。

延伸閱讀：

恐怖！迷信亂倫殺嬰可致富　獸父性侵親女9年誕7嬰埋屍　案情曝光

淫舅亂倫15歲外甥女！她關閉手機定位去旅館4小時　父母震驚怒告

文章授權轉載自《香港01》

Reddit 女友 婚姻 收養 腎臟 離婚

延伸閱讀

台中教師租屋處幽會人妻 法院認定侵權得賠20萬確定

2人銅鑼灣吃飯價錢曝光、男嫌貴籲返深圳 網一看帳單：正常價

學霸女網紅當小三...人夫留存「性愛筆記」成證據 法院判她賠40萬

妻患病少有性生活…50歲人夫竟偷腥80歲婦 因1句話擦槍走火「安慰到床上」

相關新聞

A&F前執行長遭逮捕！強逼男模跨國賣淫恐重判

美國知名服飾品牌 Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑弗瑞10月22日遭檢方起訴，他與他的英國籍同性伴侶史密斯、還有下屬傑考森三人，涉嫌犯下跨國色情人口販運與跨國性交易，他們被控以「提供模特兒工作」為誘餌，哄騙或威脅求職的男性成為性犯罪的祭品，並藉此營利成為億萬富翁，目前匿名出面指控的受害者多達15人，傑弗瑞則是以1,000萬美元交保候傳，若罪名成立，可能遭判處15年以上徒刑至終生監禁。

又是外國人？東京「壽司郎」迴轉台驚見髒盤列隊遊行 櫻花妹崩潰：一直來

日本知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎」日前發生食安問題，被顧客目擊迴轉台上不斷出現「已使用過的盤子」，除了髒盤外，還有筷子、紙屑、蝦殼等殘渣，畫面令人不適。事後壽司郎證實確有此事，當天店員也有向顧客勸導，但

陸女在日本搭電梯見「1細節」驚呆 過來人點頭：還會邊鞠躬邊出去

身為「禮儀之國」，多數的日本人皆為守秩序、有禮貌，並且講規矩的，生活中的細節也體現了該國家的文化。一位剛從日本回國的大陸女網友就分享，自己在日本搭電梯時，意外發現一個細節，…

人夫捐腎救妻 驗DNA驚揭為親生兄妹！身世曝光守密維持幸福生活

人生總是充滿「驚喜」。有名外國男子為了拯救患腎病妻子，在醫院做腎臟移植檢測時，意外發現兩人竟是「同父異母」的親兄妹。男子得悉真相後瞬間崩潰，因他們已育有2名子女，他更發現自己與妻子身世背後的故事，但丈夫經過考量後，待妻子康復後才將真相告知她。而夫妻決定將這個秘密永遠埋藏，繼續原來的幸福婚姻生活。

母子雙亡！25歲孕婦懷胎9個月遭友人剖腹取嬰 警揭心寒內情

巴西發生駭人「剖腹取嬰」案件！當地1名女子因多次流產，未能圓做母親的心願，竟對懷孕9個月的友人狠下毒手，先是以送出嬰兒車為由誘對方上門，再將孕婦擊暈，剖腹取下其腹中嬰兒，最終導致母子雙亡。疑兇事後還「自導自演」，將友人鮮血塗抹在自己雙腿之間，假裝突然分娩，被鄰居送往醫院；惟醫護人員察覺情況有異，通知警方繼而揭發案件。

大陸房客人間蒸發！租屋6年竟「連夜急逃」 房東無奈點交見這1幕傻了

租屋糾紛在現今社會層出不窮，不只「惡房東」，在租屋市場也有許多惡意欠繳租金、破壞房屋，甚至一聲不響就失聯的奧租客。一位日本房東分享，自己將房子租給一名大陸租客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。