快訊

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

母子雙亡！25歲孕婦懷胎9個月遭友人剖腹取嬰 警揭心寒內情

香港01／ 撰文／桃樂斯
圖為孕婦示意圖。(取材自pexels)
圖為孕婦示意圖。(取材自pexels)

巴西發生駭人「剖腹取嬰」案件！當地1名女子因多次流產，未能圓做母親的心願，竟對懷孕9個月的友人狠下毒手，先是以送出嬰兒車為由誘對方上門，再將孕婦擊暈，剖腹取下其腹中嬰兒，最終導致母子雙亡。疑兇事後還「自導自演」，將友人鮮血塗抹在自己雙腿之間，假裝突然分娩，被鄰居送往醫院；惟醫護人員察覺情況有異，通知警方繼而揭發案件。

經警方初步調查後，揭發女子原來早有預謀，她於8月份時向男友展示1張虛假的超音波照片，並謊稱已懷孕。直至案發當天，亦是她生日，決定向懷胎9個月的無辜友人下手。全案雖仍在調查中，但估計疑兇將面臨2項謀殺罪，以及1項隱藏屍體罪。

孕婦遭「剖腹取嬰」　母嬰同死

綜合外媒報導，事發於10月14日，巴西懷孕9個月的25歲孕婦梅羅（Paula Janaína Ferreira Melo）收到42歲友人雅爾丁（Joseane de Oliveira Jardim）邀約，聲稱會送她1輛全新的嬰兒車，故獨自前往對方家中。

疑兇「自導自演」扮分娩

原來雅爾丁早已製定「殺人奪嬰」的計劃，當梅羅到達其住處時，便以硬物強行將她擊暈，再剖腹取出男嬰，事後還「自導自演」，把梅羅的鮮血塗抹在地板以及自己雙腿之間，試圖突然分娩假象。不知情的鄰居還幫忙叫了救護車，將雅爾丁和嬰兒送往醫院。惟送抵醫院後，醫護人員察覺情況有異，通報警方跟進調查，繼而揭發凶殺案。

屍體包多層膠袋藏床底

警方接報後，迅速趕往雅爾丁所住公寓，發現梅羅早已身亡，其遺體被塑膠袋層層包裹塞在床底下；而被雅爾丁剖腹取下的男嬰，亦在醫院被宣告不治。當地警方於15日凌晨在醫院拘捕雅爾丁，估計她將會被控2項謀殺罪，以及1項隱藏屍體罪。

警調查：女子屢流產未能圓做母親心願

警方調查後揭發案件藏有令人心酸又心寒的內情，原來雅爾丁一直想生下孩子成為母親，卻不幸經歷多次流產，作案不久之前才剛失去1個孩子。雅爾丁佑悉友人梅羅懷孕，便計劃向她下手，且步步實行「殺人奪嬰」計劃，早於8月份已向男友展示1張虛假的超音波照片，謊稱自己懷孕。至案發當天，亦是雅爾丁的生日，決定向無辜友人梅羅狠下毒手；全案仍在調查中。

死者另育有年約8歲女兒

死者梅羅育有1名年約8歲的女兒，同時撫養姊姊的4歲女兒，而胎中嬰兒是與現任伴侶的首個孩子，預產期原為11月5日。據梅羅家人透露，她早已為嬰兒購置尿片、衣物、玩具，唯獨欠缺嬰兒推車，加上她以為跟朋友住得很近，即使親自去拿也不會有任何問題，沒料竟遭毒手，其母親對女兒被殘忍殺害傷心不已。

延伸閱讀：

孕婦去公眾浴室遭偷拍　狂徒傳裸體片勒索威脅性交　報警後續更狂

人渣！孕婦被綁架　遭人狗輪姦一晚仲咁做更慘　淫狼下場大快人心

文章授權轉載自《香港01》

孕婦 屍體 巴西 懷孕 殺人

延伸閱讀

老翁不滿沒被讓座竟強行拉起孕婦…她護肚求饒 同車乘客氣炸合力制止

1天4杯咖啡是日常 挪威研究：咖啡因與兒童大腦發育無關

柬埔寨搗破非法代母集團！宿舍住13名孕婦 1方法招攬暗黑內情曝

陳喬恩、51歲Summer頻遭「催生」 醫建議懷孕可試這招

相關新聞

A&F前執行長遭逮捕！強逼男模跨國賣淫恐重判

美國知名服飾品牌 Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑弗瑞10月22日遭檢方起訴，他與他的英國籍同性伴侶史密斯、還有下屬傑考森三人，涉嫌犯下跨國色情人口販運與跨國性交易，他們被控以「提供模特兒工作」為誘餌，哄騙或威脅求職的男性成為性犯罪的祭品，並藉此營利成為億萬富翁，目前匿名出面指控的受害者多達15人，傑弗瑞則是以1,000萬美元交保候傳，若罪名成立，可能遭判處15年以上徒刑至終生監禁。

又是外國人？東京「壽司郎」迴轉台驚見髒盤列隊遊行 櫻花妹崩潰：一直來

日本知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎」日前發生食安問題，被顧客目擊迴轉台上不斷出現「已使用過的盤子」，除了髒盤外，還有筷子、紙屑、蝦殼等殘渣，畫面令人不適。事後壽司郎證實確有此事，當天店員也有向顧客勸導，但

陸女在日本搭電梯見「1細節」驚呆 過來人點頭：還會邊鞠躬邊出去

身為「禮儀之國」，多數的日本人皆為守秩序、有禮貌，並且講規矩的，生活中的細節也體現了該國家的文化。一位剛從日本回國的大陸女網友就分享，自己在日本搭電梯時，意外發現一個細節，…

人夫捐腎救妻 驗DNA驚揭為親生兄妹！身世曝光守密維持幸福生活

人生總是充滿「驚喜」。有名外國男子為了拯救患腎病妻子，在醫院做腎臟移植檢測時，意外發現兩人竟是「同父異母」的親兄妹。男子得悉真相後瞬間崩潰，因他們已育有2名子女，他更發現自己與妻子身世背後的故事，但丈夫經過考量後，待妻子康復後才將真相告知她。而夫妻決定將這個秘密永遠埋藏，繼續原來的幸福婚姻生活。

母子雙亡！25歲孕婦懷胎9個月遭友人剖腹取嬰 警揭心寒內情

巴西發生駭人「剖腹取嬰」案件！當地1名女子因多次流產，未能圓做母親的心願，竟對懷孕9個月的友人狠下毒手，先是以送出嬰兒車為由誘對方上門，再將孕婦擊暈，剖腹取下其腹中嬰兒，最終導致母子雙亡。疑兇事後還「自導自演」，將友人鮮血塗抹在自己雙腿之間，假裝突然分娩，被鄰居送往醫院；惟醫護人員察覺情況有異，通知警方繼而揭發案件。

大陸房客人間蒸發！租屋6年竟「連夜急逃」 房東無奈點交見這1幕傻了

租屋糾紛在現今社會層出不窮，不只「惡房東」，在租屋市場也有許多惡意欠繳租金、破壞房屋，甚至一聲不響就失聯的奧租客。一位日本房東分享，自己將房子租給一名大陸租客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。