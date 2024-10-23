陸女在日本搭電梯見「1細節」驚呆 過來人點頭：還會邊鞠躬邊出去

身為「禮儀之國」，多數的日本人皆為守秩序、有禮貌，並且講規矩的，生活中的細節也體現了該國家的文化。一位剛從日本回國的大陸女網友就分享，自己在日本搭電梯時，意外發現一個細節，令她感到十分震驚。貼文發布後，不少到過日本的陸客也紛紛點頭，笑稱「不光按，還邊鞠躬邊出電梯」、「我一開始以為是工作人員」。

一位大陸網友在小紅書上以「在日本讓我震驚的一個細節」為題發文，表示自己最近去了一趟日本，從生活習慣上就直觀感受到兩國之間的差異。某日原PO回到住處，在搭電梯時竟然發現，為了節省他人的時間，先離開電梯的乘客會順手按下關門按鈕，讓原PO忍不住直呼：「我的天，我當時都震驚了」。

原PO的另一半則對此見怪不怪，表示日本人總會擔心自己給別人添麻煩，怕下電梯耽誤了其他人的時間，更指出在日本這是正常現象。剛從日本回到大陸的原PO也笑稱，自己有些水土不服：「從日本回來兩天了，我還會反射性的看到別人就點頭，然後傻笑；在日本真的是看到人就點頭，一天說幾十遍私密馬賽（意即日文不好意思）」。

貼文曝光後，不少到過日本旅遊的陸人深有同感，也有旅日陸人分享多數日本人搭乘電梯的習慣，「靠近按鍵的人，很多時候會一直按著開門按鍵，等所有人都下完」、「他們還會一直用手擋著電梯門，然後等人都上電梯，我一開始以為是工作人員」、「不光按，還邊鞠躬邊出電梯」、「如果住頂樓的，最後下了電梯會按一樓，讓電梯回到一樓，讓回到家門口的人不用等電梯」、「是的，先出電梯的人還會說『不好意思對不起』，覺得耽誤了妳時間，幫他按電梯也會說『謝謝妳』」、「有一次在新宿坐電梯，幾個老外進來，我家娃（3歲）就給他們一直按著，老外都驚呆了，驚呼孩子在日本長大，這些都變成條件反射」。

更有網友分享親身經歷，感嘆日本人的確很守秩序，「真的，這種細節真的很棒」、「電梯這個還好，我最喜歡的是日本人真的有做到『先下後上』」、「日本東京那塊都很有禮儀，電車裡面也是，不會有人外放音樂，先下後上很有秩序」、「對的，便利商店同一個走道有人和我同時進去，對方還會說抱歉並退出去」。