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大陸房客人間蒸發！租屋6年竟「連夜急逃」 房東無奈點交見這1幕傻了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本房東分享，自己將房子租給一位大陸租客，但在雙方商量退租細節時，對方竟突然連夜逃跑。因為擔心屋況，房東決定親自進門查看，結果卻發現屋內整潔到不可思議。情境示意圖。圖／Ingimage
一位日本房東分享，自己將房子租給一位大陸租客，但在雙方商量退租細節時，對方竟突然連夜逃跑。因為擔心屋況，房東決定親自進門查看，結果卻發現屋內整潔到不可思議。情境示意圖。圖／Ingimage

租屋糾紛在現今社會層出不窮，不只「惡房東」，在租屋市場也有許多惡意欠繳租金、破壞房屋，甚至一聲不響就失聯的奧租客。一位日本房東就分享，自己將房子租給一名大陸租客，但在雙方商量退租細節時，對方竟突然連夜逃跑。因為擔心屋況，房東決定親自進門查看，結果卻發現屋內整潔到不可思議，令他忍不住笑喊：「房間乾淨到讓我忍不住歡呼」。

根據日媒報導，一位房東將房子租給陸籍房客，並透露在長達6年的入住時間裡，對方「從未拖欠過房租，也沒有製造任何麻煩，是相當有良心的租客」。然而，在雙方商量退租，並聯絡房地產管理公司後，房客卻突然人間蒸發，即使房東嘗試和他討論具體的退房日期和時間，也完全聯繫不上。

房東感嘆，自己也曾遇過幾次「落跑租客」，但每次進到出租處都是一片狼藉，所以在接到房客趁夜急逃的通知時，並不抱有一絲希望。未料當房東踏入出租處的房門，卻被眼前的景象驚呆，他也在X平台上發文，分享親眼所見的震撼畫面。

只見圖中的租處一塵不染，完全沒有殘留雜物或垃圾，連地板都整理得乾乾淨淨，讓房東忍不住感嘆：「房間乾淨到讓我忍不住歡呼！老實說，在這樣的屋況下，我甚至可以直接入住。」

這篇貼文在X平台上引起廣大迴響，更突破了千萬次查看，網友紛紛驚呼：「我已經無法分辨他到底算好租客還是壞租客了」、「在那裡住了6年，屋況竟然維持的這麼漂亮？好像電視劇會出現的橋段」、「夜裡逃走固然不好，但逃得這麼乾淨，不曉得對方會不會有罪惡感」、「他該不會是認為，如果留下了一根頭髮，就有可能被房東追查到？」、「明明生活跟打掃都認真對待，卻會在夜裡逃跑，真是個令人意外的入住者」。

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