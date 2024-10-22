曾被逐出選手村…前奧運國手轉戰成人平台 情趣娃娃公司找上門

20歲的巴拉圭游泳選手阿隆索（Luana Alonso），在今年巴黎奧運女子100公尺蝶式預賽被淘汰後退役，作風大膽的她在奧運期間一度引發不少爭議，包含穿著暴露違反國家隊規定、偷溜去迪士尼樂園玩耍等，最後以不當行為影響氣氛為由被逐出奧運選手村。近日，阿隆索因宣布轉戰成人平台OnlyFans，再度引來網友關注。

根據「每日郵報（Daily Mail）」報導，阿隆索在奧運前的直播中就曾表示不願代表巴拉圭參賽，隨後又被指控違反多項規定，包含穿著暴露的私服而非國家隊制服、分散隊友注意力、入住高級飯店和逛精品店等，因而被要求離開奧運選手村。

阿隆索在宣布退役後2個月，開設了1個OnlyFans帳戶來銷售獨家成人內容，她在簡介中寫道「你最喜歡的前游泳選手」、「保證你不會後悔」、「我們會一起享受很多樂趣」。

據了解，OnlyFans用戶每月需花費約27英鎊（約新台幣1121元）訂閱阿隆索，她目前主要分享自己穿著火辣泳裝的照片。在頻道開設後，阿隆索還接到美國知名仿真充氣情趣娃娃公司「RealDoll」邀約，想以高達3068英鎊（約新台幣12.7萬元）的價格出售她的腳的複製品。

阿隆索轉戰OnlyFans平台的消息曝光後，網友評價兩極，「她創辦OnlyFans實際上是我這段時間以來聽到最不令人震驚的消息」、「如果她更專注於游泳，也許可以獲得更好的成績」、「讓她做她想做的事吧，毫無疑問，她可以在短時間內賺到很多錢」。