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巴黎一日遊險遇劫！英國一家人後車廂傳「沙沙聲」 秒蹦一男遭砸石

聯合新聞網／ 綜合報導
來自英國的一家人在結束巴黎一日遊、開車返家時，竟發現後車廂藏了一名男性移民。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
來自英國的一家人在結束巴黎一日遊、開車返家時，竟發現後車廂藏了一名男性移民。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage

英國太陽報》報導，來自英國的一家人在結束巴黎一日遊、開車返家時，竟發現後車廂不時會發出沙沙聲，在停車加油打開後車廂後，一名男性移民竟當場跳出逃跑，令他們更為吃驚的是，男子逃跑後，隨即引來另一群男子從灌木叢中跳出，用石頭砸向他們的車輛，並一路追趕他們直到回到英國。

當時在車上的哈蒂賈(Khadija Hussain-Chowdhury)說：「一群人從黑暗中出現，包圍了汽車，開始大喊大叫並咒罵。他們都在笑，我擔心我們會發生非常糟糕的事情。他們當中的一些人非常具有攻擊性。我非常害怕我們會被殺，沒有人會知道我們發生了什麼。這真的很嚇人」。

當時在車上的還有哈蒂賈65歲的父親穆罕默德（Mohammed Shajahan Chowdhury）。哈蒂賈22歲的先生諾舍萬(Nosherwan Ahmad Chaudhry)，則是離開車子正準備付加油費用。哈蒂賈形容，當他們把車開走後，行車記錄器錄下了石頭像是雨點般地落在車上的聲音。

哈蒂賈一家人雖將此事告知法國邊防局，邊防局卻向他們表示無能為力，並建議他們改撥其他電話號碼，例如當地的警察局，讓她在回家後更感恐懼，透露自己會不時查看家中的每個房間，也表示先生還花了900英鎊（約新台幣3.7萬元）來修補被打凹的車輛。

針對有移民想藉著他們的車逃跑到英國一事，哈蒂賈說，我們一家都願意給移民食物甚至金錢，但無法接受他們進而傷害我們。諾舍萬更向媒體表示，該名躲在後車廂的男子，下車時的加油站地點，距離法國北部加萊港口(Calais)僅有5分鐘路程的距離。

法國 移民 英國

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