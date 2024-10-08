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老公死後意外驚揭「雙面人生」狂偷吃 女作家怒吞骨灰洩憤

聯合新聞網／ 綜合報導
韋特發現丈夫生前偷吃，氣得吃他的骨灰洩憤。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
韋特發現丈夫生前偷吃，氣得吃他的骨灰洩憤。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

加拿大一名作家在新書《寡婦的復仇指南》（A Widow’s Guide to Dead Bastards）中揭露驚人秘密。她在書中不只爆料丈夫生前曾經外遇，甚至寫到自己無法承受丈夫背叛，氣得吃掉丈夫的骨灰，讓這本書瞬間引發網友熱議。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，撰寫這本書的女作家韋特（Jessica Waite）和丈夫尚恩（Sean）結婚多年。2015年，尚恩到美國德州出差，沒想到因故去世，讓韋特難以接受。

但更令她悲痛的是，當時她用丈夫的iPad聯絡休士頓的醫院，沒想到卻發現輸入「休士頓」，瀏覽器竟自動填入「休士頓應召女郎」的搜尋字串。她查看丈夫的瀏覽記錄，這才知道丈夫為了偷吃做足了功課，搜尋內容連確切價格和地點都有。

韋特彷彿打開了潘朵拉的盒子，她更深入調查，發現丈夫不僅長期和多名應召女郎來往，有好幾次騙她說要加班，也其實去偷吃。丈夫的電腦裡下載了許多A片，還分門別類設了不同的資料夾。她發現丈夫在科羅拉多州還租了一間公寓，是專門用來見應召女郎或其他勾搭上的女性，在裡面翻雲覆雨。

面對這些無法承受的真相，韋特的內心崩潰了。她在書中描述，自己在丈夫過世後，實在難以接受丈夫生前過著雙面人生。她將丈夫的骨灰帶到花園，把一部份跟狗的糞便混在一起，剩餘的一部份則被她自己給吃掉。

韋特說，骨灰很乾，顆粒比鹽還粗，但她將骨灰混著淚水吞了下去。她坦言，那一刻她已經脫離現實，完全不知道自己在做什麼。

現在韋特已經有了新伴侶，但還是常常想到這段痛苦的回憶。她在書中提到，自己已經比以前更堅強，但還是每天哭，她覺得有一部份的自己，跟著尚恩一起死去了。

出軌

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