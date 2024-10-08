千萬YouTuber開車滑手機 百萬麥拉倫失控撞爛！直播全錄下
開車時滑手機是非常危險的行為。美國一名千萬YouTuber駕駛百萬跑車時開直播，卻邊開車邊滑手機，隨即失控自撞護欄。
根據《邁阿密新時報》、《紐約郵報》等報導，美國一名擁有1490萬訂閱者的YouTuber多爾蒂（Jack Doherty）於當地時間10月5日，一邊開著他特別訂製的淺藍色噴漆麥拉倫，一邊看手機，隨即車輛失去控制，撞向一旁的護欄。
事發當下多爾蒂正在直播平台「Kick」上直播，攝影師坐在副駕拍開著麥拉倫的多爾蒂，鏡頭中的多爾蒂單手握方向盤，另一手拿著手機，眼睛時不時看向手機螢幕。鏡頭轉向前方道路，可以看出當時正在下雨，突然畫面一陣晃動，多爾蒂失控，車子向右偏撞上路邊護欄，畫面隨即變白。
多爾蒂被救出時仍持續直播，他的攝影師滿臉是血，隨後送去醫院縫針，而去年花了20多萬美金（約新台幣653萬元）購入的麥拉倫車頭全毀，碎片散落一地。
多爾蒂在Kick上的帳號以及影片已全數被禁，無法觀看，但不少人早已擷取該影片，多爾蒂也在YouTube更新後續。
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