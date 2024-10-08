婚禮前愛上已婚10年伴娘！美國女子拋棄未婚夫 「跟隨自己的心」

性向是難以捉摸的。美國一名女子在和未婚夫舉行婚禮前，意識到自己是同性戀，最後和自己的伴娘結婚。

《太陽報》採訪一位美國女子凱拉（Kayla Doody）「婚前變心」的歷程。凱拉表示，自己從小就安靜寡言，大學時認識了一名和她一樣內向的男子，隨著時間流逝，兩人漸漸從朋友轉變為情侶。

凱拉雖然覺得和男友相處很舒適，但深知自己沒有瘋狂地愛著男友。2021年凱拉擔任私人教練時，認識一名男性客戶，以及他結褵10年的妻子艾莉卡（Erika），很快地便和艾莉卡成為好友，這兩對伴侶經常一起出去玩。

去年2月，凱拉男友向她求婚，雖然凱拉笑著答應了，但內心卻覺得被困住。艾莉卡很替她高興，並同意擔任她的伴娘。

直到去年8月，艾莉卡向凱拉承認她之前喝醉親了一名女性，並且意識到自己是同性戀，想和丈夫離婚。得知這個重磅消息的凱拉先是忌妒那名被親的女性，隨即才意識到自己對艾莉卡有「朋友以上」的感情。

雖然凱拉試圖忽略這份情感，但自從意識到後，每次和艾莉卡相處都感覺很來電，凱拉也開始找藉口不和未婚夫親熱。

一個月後，艾莉卡的丈夫出差好幾個月，凱拉開車前往艾莉卡家，兩人自然而然的接吻。

凱拉向未婚夫坦承自己愛上艾莉卡，無法履行婚約，未婚夫雖然震驚且憤怒，卻也無力挽回。凱拉的媽媽非常支持女兒，要她「跟隨自己的心」，並幫她取消婚禮場地及供應商。而艾莉卡等到丈夫出差回來，也向他坦承自己和凱拉的關係，兩人於今年1月結束長達10多年的婚姻關係。

今年4月，凱拉和艾莉卡在親友見證下順利舉行婚禮，並計畫建立家庭，準備進行試管受精。