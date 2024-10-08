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博物館員工不知「2空啤酒罐」是藝術品！竟隨手丟入垃圾桶

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
法國藝術家拉維的作品「我們一起度過的美好時光」。翻攝自alexandrelavet.fr
法國藝術家拉維的作品「我們一起度過的美好時光」。翻攝自alexandrelavet.fr

荷蘭博物館最近展出法國藝術家拉維（Alexandre Lavet）的一項作品，但作品乍看之下就像是兩個空啤酒罐，導致一名工作人員誤以為是垃圾，就直接扔進垃圾桶，所幸最終成功拾回。

衛報報導，由法國藝術家拉維由創作的「我們一起度過的美好時光」（All The Good Times We Spent Together）乍看之下就像是兩個被丟棄的凹陷啤酒罐，但仔細觀察就能發現，罐身有大量精緻的手繪圖案，需要大量時間和努力才能創造而出。

這件作品目前在荷蘭LAM博物館（LAM museum）的電梯裡展出，卻被工作人員直接扔掉，而且沒人發現。直到策展人貝赫（Elisah van den Bergh）結束休假、返回工作崗位時，才驚覺啤酒罐不見了，幸好趕在最後一刻，從垃圾袋中拾回。

博物館發言人巴丁（Froukje Budding）說，館方經常在不尋常的地方展示藝術品，「我們一直試圖為訪客帶來驚喜。」但這次事件過後，該作品已經被放在傳統基座上，以免再度發生類似事件。她強調，館方對於那名剛到職的工作人員「沒有任何不滿」，「他只是盡好自己的本分。」

博物館館長贊滕（Sietske van Zanten）也鼓勵人們「透過新的視角看待日常物品」，「透過在意想不到的地方展示藝術品，我們擴大了這種體驗。」為了貫徹理念，這些啤酒罐可能不會在基座上待太久，但館方仍在思考下一個更合適的展示地點。

無獨有偶，2023年一個用膠帶將香蕉黏在牆上的裝置藝術，也在某次展覽時，被一名男子取下並當場吃掉。2011年時，德國一名過度熱心的清潔人員，在誤以為是汙漬的情況下，親手擦拭摧毀了一件價值69萬英鎊（約新台幣2908萬元）的現代藝術品。

博物館 荷蘭 藝術品

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