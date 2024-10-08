快訊

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

快訊／汪建民不敵病魔住院1個月後安詳離世 享年56歲

從小只吃薯條、洋芋片！英國少女12歲慘失明 確診罕見疾病

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名少女患有罕見飲食失調疾病，長年只吃薯條和洋芋片，導致失明。示意圖／ingimage
英國一名少女患有罕見飲食失調疾病，長年只吃薯條和洋芋片，導致失明。示意圖／ingimage

挑食容易導致營養不良。英國一名少女飲食失調症非常嚴重，從小只吃洋芋片和薯條。某日她的媽媽發現她昏迷不醒，緊急送醫後，得知長期營養不均導致女兒失明了。

根據《鏡報》報導，英國一名現年16歲的少女貝拉（Bella Mildons）患有自閉症以及飲食失調症，從小只吃洋芋片和薯條，拒絕其他食物。她的父母非常擔心，但由於醫生說貝拉的體重有達標，便沒有嚴格管束偏食問題。

然而到了12歲，之前總能自由活動的貝拉，開始經常撞到東西，某天她媽媽發現她昏迷不醒，立刻緊急送醫。雖然貝拉保住小命，但醫生丟出另一件令人震驚的消息：貝拉失明了。

長期的偏食讓貝拉的維生素A嚴重不足，進而導致失明。由於貝拉只吃洋芋片和薯條，這些食物的高熱量讓她的體重一直維持在可接受範圍內，但她其實病得很重。

貝拉媽媽現在全職照顧貝拉，表示如果及早正視貝拉的飲食失調問題，就可以預防她失去視力。

這種極端的偏食行為是一種罕見的飲食失調病症，稱為「迴避型/限制性食物攝取障礙症（簡稱為ARFID）」，患有這種疾病的人可接受的食物相當稀少，會導致營養嚴重失衡。

另一組家庭也面臨同樣的困境。大女兒能正常進食，小女兒卻只吃雞塊和乾麥片，父母用盡各種方式：用貼紙賄賂、換餐具、把食物切成各種形狀等，都沒有效果。最終父母上網爬文，發現小女兒可能患有ARFID，帶去醫院進行心理檢查依然沒用，小女兒仍拒吃其他食物。

心理學家兼ARFID專家莫娜·漢森 (Mona Hansen) 表示，自 2013 年以來，ARFID已被認為是一種精神障礙，有些患者對食物有感官問題，可能和自閉症有關；或是對飲食缺乏興趣，這在過動症患者中很常見；也有些人可能在小時候吃東西噎到，大腦會將某些食物與「危險」聯繫起來，因此患上ARFID。

專家表示ARFID因人而異，因此任何治療計劃都必須針對患者量身打造，建議不要強迫ARFID患者吃東西，也不要偷偷在他們能吃的食物裡添加東西。可以讓患者看到你吃各種食物，如果他們願意，可以讓他們嘗試各種口味和口感。

失明 自閉症 薯條

延伸閱讀

巴菲特94歲大壽！曾自曝到死都要吃垃圾食物 長壽秘訣靠「這5招」

別再逼他們吃了 研究：兒童挑食是因為遺傳

只吃稀飯配豆漿…2歲童營養不良剩9公斤 醫憂過敏原檢測多迷思

為何按照營養師的專業教學影片減肥仍損害健康？專家曝常人迷思｜元氣網

相關新聞

博物館員工不知「2空啤酒罐」是藝術品！竟隨手丟入垃圾桶

荷蘭博物館最近展出法國藝術家拉維（Alexandre Lavet）的一項作品，但作品乍看之下就像是兩個空啤酒罐，導致一名...

從小只吃薯條、洋芋片！英國少女12歲慘失明 確診罕見疾病

挑食容易導致營養不良。英國一名少女飲食失調症非常嚴重，從小只吃洋芋片和薯條。某日她的媽媽發現她昏迷不醒，緊急送醫後，得知長期營養不均導致女兒失明了。

母關冷氣開門通風！13歲兒遭蛇咬直送ICU 毒蛇真身竟是牠

泰國雨季要小心有蛇入屋！

野生熊咬死35犬再闖民居殺父子食屍！狩獵員終開槍擊斃 揭心寒原因

俄羅斯發生野生熊殺人的罕見事件。

越南推「珍奶牛肉麵」 一票台人喊救命：總算了解義大利人的怨念

台灣號稱「美食王國」，珍珠奶茶、牛肉麵等，都是相當受到國際觀光客喜愛的特色小吃。不過近日越南一家珍奶專賣店出奇招，竟將兩項美食結合，推出「珍奶牛肉麵」，讓不少台灣網友直呼：「無法接受！」

影／太敬業！泰國記者「沉浸式採訪」差點滅頂 淡定採訪畫面網笑翻

每年6到10月是泰國的雨季，受到西南季風影響，不只降雨時間很難預測，帶來的雨勢也是又大又急。泰國近月多地因大雨造成淹水，甚至有地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。