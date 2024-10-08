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母關冷氣開門通風！13歲兒遭蛇咬直送ICU 毒蛇真身竟是牠

香港01／ ／報導
男童母親離家時關了冷氣，然後打開房門及後門通風，懷疑眼鏡蛇由後門入屋。示意圖／ingimage
男童母親離家時關了冷氣，然後打開房門及後門通風，懷疑眼鏡蛇由後門入屋。示意圖／ingimage

泰國雨季要小心有蛇入屋！當地有媽媽近日早上出門關冷氣，打開房門及後門通風，好讓13歲兒子乘涼睡覺。不料該名媽媽在離家後收到親友通知，稱其兒子被毒蛇咬到，已直送醫院加護病房（ICU），而其傷口紅腫，且處於低燒狀態需留醫。媽媽事後表示，指住所不靠近山林，難理解眼鏡蛇如何入屋，懷疑牠是從後門偷溜入去。男童被咬後雖然痛哭，但他成功將蛇反鎖房內，義工其後到場捉蛇，發現1條長約1米的眼鏡蛇躲在床墊下，成功將牠手到拿來。

泰媒報導，事發於瑪哈沙拉堪府哥頌披柿縣，當地1名13歲男童被眼鏡蛇咬到，需送到加護病房（ICU）留醫。其46歲母親指，事發時正好出門放牛，收到親友來電說兒子被蛇咬，當趕到瑪哈沙拉堪醫院醫院時，兒子已被送入加護病房，一直處於低燒狀態，傷口紅腫沒發黑，可與人溝通。

早上關冷氣開房門及後門通風

男童母親憶述，當天早上7時就關了冷氣，並打開房門，由於是假日兒子仍在睡覺，她同時打開了後門通風。男童母親對事件感到奇怪，稱其住所處於村子中央，附近沒有山林，地板又是水泥地，不知蛇是如何入屋，懷疑是經後門進入睡房，甚或兒子翻身時壓到蛇才會被咬。

男童被咬痛哭　反鎖眼鏡蛇在睡房

男童的阿姨接受當地傳媒訪問，她和男童的家距離很近，當時男童外婆跑到其家求救，她趕過去時，見到男童左腳有蛇的牙印，哭着喊痛。男童被咬後將蛇反鎖房內，阿姨先叫丈夫將他入院，她再找附近善堂的義工幫手捉蛇，最後在床墊底發現1條約1米長的眼鏡蛇。

當地傳媒提醒民眾，泰國雨季時記得關好門窗，以免有蛇爬入屋。

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文章授權轉載自《香港01》

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