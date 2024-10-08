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野生熊咬死35犬再闖民居殺父子食屍！狩獵員終開槍擊斃 揭心寒原因

香港01／ 田中貴／報導
野生巨熊闖入流浪狗收容所，數分鐘內殺死35隻狗，不料隔日再闖民居殺死一對父子。示意圖／ingimage
野生巨熊闖入流浪狗收容所，數分鐘內殺死35隻狗，不料隔日再闖民居殺死一對父子。示意圖／ingimage

俄羅斯發生野生熊殺人的罕見事件。1隻巨大野生熊繼闖入流浪狗收容所連殺35隻狗後，隔日再闖民居殺害一對父子，甚至曾吃遺體殘肢。狩獵員接報後進行追蹤，最終開槍擊斃該頭食人熊。動物專家表示野生熊甚少主動作出攻擊，估計巨熊是感染狂犬病而精神錯亂，又或是事前已被其他獵人射傷，才作出異常行為。

巨熊殺父子食屍 狩獵員終開槍擊斃

事發現場位於俄羅斯東部盧切戈爾斯克（Luchegorsk），該頭野生巨熊於9月22日晚上闖入流浪狗收容所，破壞木製柵欄後衝入狗群中，數分鐘內殺死35隻狗，繼而逃之夭夭。不料事發隔日（23日），巨熊竟強闖民居，殺害年齡分別是87歲和56歲的父子，甚至進食他們的遺體。

警方封鎖現場一帶和實施夜間宵禁，同時站崗保護當地居民，狩獵員接報趕至，最終尋獲巨熊，並射殺將之擊斃。

熊專家推測殺人巨熊精神錯亂

熊類專家表示，一般而言，健康野生熊不會靠近人口稠密的地區，類似事件並不常見，認為該隻食人熊似乎體重過輕，可能生病或受傷，估計該隻食人熊事前已被獵人射傷，抑或患上狂犬病，導致精神錯亂和具有攻擊性。

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文章授權轉載自《香港01》

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