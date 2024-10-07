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越南推「珍奶牛肉麵」 一票台人喊救命：總算了解義大利人的怨念

聯合新聞網／ 綜合報導
越南一家珍奶專賣店出奇招，推出「珍奶牛肉麵」，讓不少台灣網友直呼：「無法接受！」 圖擷自玉堂官方臉書
越南一家珍奶專賣店出奇招，推出「珍奶牛肉麵」，讓不少台灣網友直呼：「無法接受！」 圖擷自玉堂官方臉書

台灣號稱「美食王國」，珍珠奶茶牛肉麵等，都是相當受到國際觀光客喜愛的特色小吃。不過近日越南一家珍奶專賣店出奇招，竟將兩項美食結合，推出「珍奶牛肉麵」，讓不少台灣網友直呼：「無法接受！」

越南河內市這家名為玉堂（Yu Tang）的店，因受到台灣牛奶火鍋的啟發，結合高湯、鮮奶及紅茶作為湯底，再配上牛肉與珍珠，打造出獨一無二的「珍珠奶茶牛肉麵」，每碗售價約9.8萬越南盾（約新台幣127元）。

消息也被粉專《每天學越南語》轉載，打趣說道：「昨天才看到這張圖片，台灣人對越南出現珍奶牛肉麵有很深的怨念，其實你們不用那麼氣，只要改天做煉乳咖啡雞肉米線就可以了！」

貼文曝光後，留言也紛紛直呼：「前幾天正好在越南，原本想特地去吃，但看到越南人在討論賣相超醜就打消念頭了，而且它不是麵店，是飲料專賣店，完全不敢想像味道」、「總算讓台灣人感受到義大利人相同的怨念了」、「根本在激怒台灣人」。不過也有網友認為，「賣相其實看起來還不錯耶」、「沒怨念啊，台灣自己也很會亂搞新菜」。

牛肉麵 珍珠奶茶 越南

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