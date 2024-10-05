影／太敬業！泰國記者「沉浸式採訪」差點滅頂 淡定採訪畫面網笑翻

每年6到10月是泰國的雨季，受到西南季風影響，不只降雨時間很難預測，帶來的雨勢也是又大又急。泰國近月多地因大雨造成淹水，甚至有地區因防波提崩潰而導致洪水氾濫，水淹到成人脖子以上，幾乎要滅頂。有網友近日熱傳泰國第8台一則洪水報導，記者與受訪者浸在洪水中卻泰然自若進行採訪，讓網友驚呼「『泰』chill」和「沉浸式採訪」。

泰國第8電視台8月28日上傳一段洪水報道影片，影片來到1:17出現記者與受訪者浸在水中進行採訪，馬來西亞《中國報》9月29日報導，泰北素可泰境內的永河水位高漲，潰堤的洪水在15分鐘內就湧入河岸附近居民家中。

水位之高，幾乎都超過居民頭頂。但影片中的記者卻泡在水中，高舉著麥克風淡定訪問居民，男災民則一臉正經表示，他有大約1.12萬平方米的稻田，再過20天就可以收成了，沒想到瞬間被洪水淹沒。

報導指面對如此慘痛的損失，卻能一臉淡定和盤托出。許多網友都對泰國人的豁達表示驚訝。

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文章授權轉載自《香港01》