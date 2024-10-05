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法國精品推出「大膽設計」防盜包！一票網友看傻：以為是垃圾
法國知名精品品牌巴黎世家以充滿創意又大膽的設計風格著稱，常推出各種充滿創意的新品。對此，一名網友分享，巴黎世家近期推出一款售價1750美元（約新台幣56000元）的「薯片防盜錢包」，好奇是否為「智商稅」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」分享幾段影片，內容是巴黎世家在新推出的1款「薯片防盜錢包」，外觀就像吃完的薯片包裝，號稱防盜功能拉滿，因為會被當成垃圾。不過這款薯片防盜錢包竟要價1750美元，讓他好奇詢問「這算智商稅嗎？」。
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「超好笑，感覺哪天會忘記就隨手丟掉」、「結果錢沒被盜走，是被自己當垃圾丟了」、「我以為這是在烏龍派出所才會看到的發明」、「巴黎世家每次都讓我大開眼界，貧窮限制了我的想像」、「真的很巴黎世家欸」、「會被媽媽不小心丟掉吧」、「好可愛！但我怕自己把他丟掉」。
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