頭痛睡醒變別人？ 英國女子罹患怪病突然開口說方言

英國一名女子某天一夜醒來，竟發現自己說話口音全然改變，她說自己從來沒學過該地方言，甚至沒有去過那個地方，卻某天睡醒就突然會說方言，讓她自己感到「極度恐懼」。

據《鏡報》（Mirror）報導，27歲的溫特（Verity Went），來自英格蘭斯塔福德郡（Staffordshire）。她說自己從來沒去過英格蘭東北部的紐卡索（Newcastle），但某天睡醒卻突然開始以「喬迪口音」（Geordie）說話，這種特殊口音是紐卡索當地特有的方言。而且她不僅改變了口音，就連慣用的詞彙都跟著改變，本來稱呼媽媽是「mum」的她，變成叫媽媽「mam」。

溫特說自己在之前就飽受偏頭痛折磨，劇烈頭痛讓她常常出現眼前一黑、嘔吐，甚至是癲癇。她在接受當地媒體採訪時表示，有很多人認為她是裝的，但她是真的某天就突然變了口音，她自己也從來沒想過這種事會發生在她身上。

溫特在2022年被診斷出患有功能性神經障礙症（Functioning Neurological Disorder, FND）。病患的神經系統出現問題，進而引發一連串「醫學無法解釋」的症狀。除此之外，她也被診斷出患有罕見的外國口音綜合症（Foreign Accent Syndrome）。這種情況通常是患者頭部受傷、中風或經歷其他腦損傷後，會突然用外國口音說話。

溫特在患病之後，常在社群媒體上分享自身經歷，希望藉此提升社會大眾對這種疾病的認識。許多網友看了都非常驚訝，甚至有網友說聽溫特的口音一直以為她本來就是紐卡索人。

溫特說，確診超過半年後，她已經逐漸習慣與之共存，但由於這個疾病會讓她感到很疲倦，也會常常癲癇發作，所以她仍在積極治療。