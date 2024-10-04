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日韓混血美女「十字鎖喉」擒扒手 稱不懂格鬥：我是茶道社的

香港01／ 王海
日本橫濱9月16日發生一宗超市偷竊事件，疑犯當場被一位23歲的公司職員，名為梁果琳的日韓混血兒制服。梁果琳事後謙稱是依靠動畫的印象制伏嫌犯，因為沒有格鬥經驗的她「是茶道社的」。（X@rKsan_cos0502）
日本橫濱9月16日發生一宗超市偷竊事件，疑犯當場被一位23歲的公司職員，名為梁果琳的日韓混血兒制服。梁果琳事後謙稱是依靠動畫的印象制伏嫌犯，因為沒有格鬥經驗的她「是茶道社的」。（X@rKsan_cos0502）

日本媒體9月30日報導，日本橫濱發生一宗超市竊盜案，一名23歲日韓混血美女梁果琳見義勇為使出「十字鎖喉」制伏歹徒。雖然在過程中被嫌犯咬出血痕，她仍堅持不放手。事後她獲公開表揚，她謙稱自己毫無格鬥經驗，讀書時是茶道社社員，在制伏歹徒時是使用自己觀看動漫時看到的方式。

綜合日本媒體報導，9月16日橫濱市鶴見區一間超市出現竊盜案，一名越南籍男子高買，拿走六罐啤酒，準備逃離現場。

聽到店員出聲喝止，當時也在店內購物的23歲女子梁果琳拔足追上去，並以雙手「十字鎖喉」制伏歹徒，即使過程中遭狠咬手腕，留下深深印痕，她仍堅持不放手，警方也及時趕到現場，將歹徒繩之於法。

警方其後舉辦表揚儀式，梁果琳謙稱自己真的並沒學過擒拿術，而是用自己看動漫時看到的方式來控制歹徒。她稱自己是茶道社出身，並沒有任何搏擊經驗。

有日本網友發現梁果琳在社交平台X上的帳戶，她私下是Cosplay的愛好者。

據悉，梁果琳父親的祖母是在日本的韓國人，也因此她有1/8的韓國血統。

有日本網友發現梁果琳在社交平台X上的帳戶，她私下是Cosplay的愛好者。（X@rKsan_cos0502）
有日本網友發現梁果琳在社交平台X上的帳戶，她私下是Cosplay的愛好者。（X@rKsan_cos0502）

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文章授權轉載自《香港01》

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