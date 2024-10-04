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校長為解財困 兩度綁架學生「活人獻祭」！7歲童遭勒斃

香港01／ 撰文／桃樂斯
印度一名校長、其父親與3名教師綁架學童企圖進行「活人祭祀」。（網上圖片）
印度一名校長、其父親與3名教師綁架學童企圖進行「活人祭祀」。（網上圖片）

印度發生駭人謀殺案。當地有學校因長期面臨財政壓力，校長以及教師竟聯手綁架學生，企圖進行「活人祭祀」儀式，以助學校改運，不過被綁架的學生中途突然驚醒，有人驚慌失措下將其勒斃。令人嘩然的是，原來眾人較早前曾綁架另一學童，不過對方及時察覺並逃跑，故改向遇害男童下手。

當地警方於現場發現了進行儀式物品，已就事件展開調查，並透露此次案件謀殺動機源於迷信；目前已拘捕涉案的5名人士，包括校長和校長父親，以及3名教師，案件仍有待進一步調查。

7歲童被校長和老師綁架殺害

綜合印度媒體報導，北方邦哈特拉斯縣（Hathras）有公立學校因面臨財政壓力，校長於是聯同教師綁架學生，企圖將對方當作祭品，進行「黑魔法」祭祀儀式為學校改運。事發於9月22日，遇害的7歲男童克里塔斯（Kritarth）就讀該校二年級，其父親庫什瓦哈（Krishna Kushwaha）當天接到學校通知，指兒子身體狀況欠佳，但他趕到學校時，被告知校長巴格爾（Dinesh Baghel）已載兒子前往醫院，但他後來從巴格爾車上找到兒子書包和遺體，繼而揭發命案。

曾想謀害另一男童不果

令人震驚的是，此次綁架並非首次發生，巴格爾以及另外數名教師早於9月6日，就曾綁架另一名9歲男童，不過該男童因及時察覺並逃跑，眾人施法計劃失敗，故改為向克里塔斯下手，並決定在9月22日再次進行儀式。當天他們選址位於學校附近叢林，孰料克里塔斯被帶到現場後忽然醒過來，當中有人因驚慌失措，遂將其勒死。

相信「活人獻祭」可改運

當地警方目前已就事件展開調查，他們於現場發現了進行儀式物品，同時透露是次案件謀殺動機源於迷信。事關該校一直面臨財政壓力，而校長巴格爾的父親辛格（Jasodhan Singh）信奉密宗儀式，為了確保學校往後的繁榮穩定，故打算透過「黑魔法」活人祭祀儀式，企圖為學校改運。目前涉案的5名人士，包括校長和校長父親，以及3名教師均已被捕，案件仍有待進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

綁架

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