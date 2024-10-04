海上活春宮？女子雙腿大開 高難度姿勢震驚網友：水中羽毛球

「覆雨翻雲，在水中央？」香港網路瘋傳1張相片，見到海上有一對男女正擺出高難度姿勢，女子雙腿張開放在男子的肩膊上，網友懷疑他們在水中性交，無視附近還有其他其他泳客。

相片引來網友熱議，對2人擺出高難度姿勢紛紛嘩然，留言指「姿勢100分」、「這是『癢』泳」、「水上雙人瑜伽」、「高手中的高手」；也有人笑指是「水中打羽毛球」。

另有網友猜測事發地點是否長洲，不過翻查資料發現，該相片早於2022年已在網上流傳，當時未有標明事發地點，但有人估計是在保加利亞發生。

男女疑在海中上演活春宮

香港多個Facebook群組近日瘋傳1張「海上活春宮」相片，見到海中心有一對男女疑似正在進行性行為，其中女方擺出高難度姿勢，雙腿張開倒掛在男方肩膀上，濺起大量水花，疑做出激烈動作。

網友笑：水中打羽毛球？

相片引來網友熱議，對2人姿勢嘩然，「姿勢100分」、「水上雙人瑜伽」、「高手中的高手」、「原來插水是這樣的」、「水中打羽毛球？」。

也有人笑說男女是在教授「仰泳」，「仰泳不是這樣教的」、「這是『癢』泳」、「我是游泳教練，有時仰泳需要一點別於傳統的教學方法才學得會。該男教課用心良苦，網友應給予鼓勵」。另有人作出另類解讀「看得出來是男的溺水了，女的夾頭在救」。

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文章授權轉載自《香港01》