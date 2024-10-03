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光靠每天吃沙丁魚 女子竟因此3個月甩肉16公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
克魯梅特靠著只吃沙丁魚甩掉16公斤。示意圖／ingimage
克魯梅特靠著只吃沙丁魚甩掉16公斤。示意圖／ingimage

美國一名女子多年來深受肥胖困擾，還因此出現腳痛等情形，想不到她靠著獨特的「吃魚減肥法」，整整三個月每天只吃沙丁魚，竟因此成功減掉16公斤。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，62歲的克魯梅特是一名退休的軍中治療師，她過去體重一度高達240磅（約109公斤），因為體重太重還出現足底筋膜炎，連走路都有困難。

2020年她開始立志減肥，靠著肉食飲食法，最初成功減掉65磅（約30公斤），不過後來不但遇到瓶頸，體重還再次回彈。今年5月，她的體重又上升到196磅（約89公斤），讓她想要再次減肥。

她恰巧看見佛州一名醫師博斯沃斯（Dr. Annette Bosworth）推薦的72小時沙丁魚斷食法。這種斷食法靠著只吃沙丁魚，藉此促進新陳代謝，讓身體進入酮症狀態，好加速燃燒脂肪。

從那個時候開始，克魯梅特就開始只吃沙丁魚。她每天要吃4罐沙丁魚，並額外補充中鏈三酸甘油酯油（MCT油）。她將每日攝取的熱量控制在1,500卡以內，強調過程中完全沒有餓肚子。

克魯梅特花了98天，就靠著這個飲食降低血糖、恢復體力，也減緩腿部疼痛，而且光是前兩週，她就排掉12磅（約5公斤）的水分。她總共減掉35磅（約16公斤），令她大讚沙丁魚減肥法真的有效。

不過據美國註冊營養師費弗爾（Emily Feivor）表示，雖然沙丁魚有其營養價值，也不該成為唯一的食物來源。她提醒，每種食物都有其獨特的營養價值，對健康非常重要，民眾不可為了減重或其他目標，只偏好吃某一種食物。

減重

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