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嗑迷幻蘑菇出現幻覺 奧地利男拿斧頭「自宮」超後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
男子吃了蘑菇以後精神錯亂，竟用斧頭將生殖器砍斷切塊。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子吃了蘑菇以後精神錯亂，竟用斧頭將生殖器砍斷切塊。示意圖，非當事人。圖／ingimage

奧地利一名男子在食用大量迷幻蘑菇後，竟用斧頭砍斷自己的陰莖。幸好男子夠幸運，最後被送到醫院，也成功將部分生殖器接回，不過這起誇張的事故也被記錄到醫學期刊，成為醫界的研究案例。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發表在《Mega外科期刊》（Mega Journal of Surgery）中。這名37歲不具名的男子因為憂鬱症和酒精濫用問題而面臨精神崩潰。在情緒不穩定的情況之下，男子食用了迷幻蘑菇，更在食用之後做出驚人之舉，讓自己差點絕後。

據悉，迷幻蘑菇中的主要成分「裸蓋菇素」（psilocybin）會改變大腦的血清素受體，進而引發幻覺，讓人感官的感受改變、情緒高漲。過去有許多原住民文化用這類蘑菇來當作宗教儀式的祭品，甚至用來做身心靈治療。近年來，主流醫學也發現，迷幻蘑菇可能真的有一定的療效。有研究顯示，食用迷幻蘑菇能緩解憂鬱症、焦慮、成癮症及創傷後壓力症候群（PTSD）等疾病。

不過使用這類物品，應該在專業醫事人員監督下使用，但這名男子卻試著要自行治療心理問題，反而引發一場悲劇。

據奧地利費爾德基興醫院（Hospital Feldkirch）報告指出，男子當時獨自一人在度假小屋吃了4、5朵乾燥蘑菇，接著就陷入精神錯亂。他用斧頭將陰莖砍成塊，接著跑到街上找人幫忙，一直到事件發生約5小時後，才被送往最近的醫院。

男子用布條綁住傷處止血，並將陰莖碎塊放進裝有雪的罐子中保存。醫生為了替他接回，先是清理覆蓋泥土和雪水的生殖器，後來才成功修復約5公分。由於男子將部分生殖器切塊，所以其他部分損壞得太嚴重，導致無法重新接回。

手術結束後剛開始，男子還是出現過幾次精神錯亂的情形，不過在術後幾個月，他已經恢復部分勃起和排尿功能。

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