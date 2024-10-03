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影／要流量不要命 美網紅颶風期間露營直播引全網罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
男子不畏風雨在外露營並開直播，引來不少網友批評。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子不畏風雨在外露營並開直播，引來不少網友批評。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國佛州一名網友疑似為了追求點閱率，竟選擇在颶風侵襲當地時外出露營直播拍片。影片在社群媒體上瘋傳，他魯莽的行為引發網友批評，認為這是不良示範。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲的男網友麥克（@MikeSmallsJr）經營社群平台，為了追求點閱率，選擇在颶風「海倫」（Helene）來襲時，在室外搭帳篷，好捕捉自己身陷強烈風暴的畫面。這部影片一開始上傳到影片平台Kick，但現在則在X（前Twitter）上瘋傳。

麥克接受採訪時表示，他知道自己的行為會讓人覺得「震驚、有趣、愚蠢、甚至厭惡」，但卻依然選擇為了點閱率進行挑戰。他經常做一些令人匪夷所思的行動，像是在麥當勞或大學校園惡作劇，但這次的颶風中露營引發更強烈的批評聲浪。而這次露營風暴行為，更是讓他被許多人戲稱為「達爾文獎」候選人。

麥克在影片中不顧劇烈風勢，在室外搭帳篷，當時他身處的佛州部分地區風速甚至高達每小時130英里（約209公里，即17級風）。他在影片中對著鏡頭說：「我要轟轟烈烈地離開這個世界」，但在影片後面他就因水位上升身陷危險之中，忍不住大喊求救。

這段影片在社群媒體上引起廣泛討論，許多網友批評這是「佛羅里達州特有的愚蠢行為」，其中一名網友在X上留言，現在的人為了流量什麼都做得出來，另一名網友則說：「這個世代的人，為了點擊率連命都不要了」。有人驚訝麥克竟然在那樣的風雨中還能活下來，忍不住說就算要賺錢也得先保命，更有網友酸他是物競天擇的「達爾文獎」最佳代表。

海倫颶風已造成美國至少160多人死亡，成為過去55年來襲擊美國本土的第二大致命颶風，僅次於2005年的卡崔娜颶風。

四級颶風海倫強襲佛州、北卡州、喬治亞州，造成重大災害。圖為佛州大彎地區在災後成變成一片廢墟。（歐新社）
四級颶風海倫強襲佛州、北卡州、喬治亞州，造成重大災害。圖為佛州大彎地區在災後成變成一片廢墟。（歐新社）

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