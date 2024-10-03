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影／死亡之吻？美國女子患怪病不能亂接吻 要求男友嚴守3規定

聯合新聞網／ 綜合報導
奎恩過敏症狀十分嚴重，就連接吻也要特別小心。示意圖，非當事人。圖／ingimage
奎恩過敏症狀十分嚴重，就連接吻也要特別小心。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國波士頓一名正妹雖然有著亮眼的外型，卻不能隨意跟喜歡的男性親近。原來她患有嚴重食物過敏和罕見的慢性病，如果在接吻時接觸到過敏原，她輕則嘔吐腹瀉，嚴重甚至可能喪命，也讓女子設下嚴格的「接吻規定」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，奎恩（Caroline Cray Quinn）除了有嚴重的食物過敏之外，還罹患罕見的肥大細胞活化症候群（mast cell activation syndrome，MCAS）。肥大細胞活化症候群是一種免疫疾病，會讓身體誤將食物認成過敏原，所以奎恩除了燕麥和低敏配方食物之外，幾乎沒辦法吃其他食物。

MCAS若是發作會有許多嚴重症狀，其中包含腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、腹瀉、嘔吐，最嚴重甚至可能導致過敏性休克而喪命。因為這樣，奎恩也特別設下三大接吻規定。不管是誰，在親吻她的前24小時內，都不能吃花生、堅果、芝麻、奇異果、芥末或海鮮。不只24小時內不能吃這些食物，在接吻前三小時內也不能吃過東西，而且接吻前一定要刷牙。

奎恩自從2017年診斷出患有MCAS之後，依然過著快樂的生活。她表示，自己不願因生病而放棄享受人生，「我選擇專注在充實快樂的生活上，而不是為死亡做準備。」

2017年9月，奎恩因為堅果交叉污染引發過敏反應，後來也開始對其他本來沒有過敏的食物產生嚴重反應。從那時候開始，她就不斷反覆發作，一直到8個月後檢查，才知道自己是罹患MCAS。

@carolinecray2

Replying to @blicky How I date with MCAS and allergies! mcas mastcellactivationsyndrome mcasawareness mcad mastcellactivationdisorder foodallergy foodallergies foodallergyawareness dating datingstorytime datingtips immunedisorders

♬ original sound - CarolineCray2

幸好奎恩的男友非常尊重、疼惜她，會特別配合她的飲食習慣。目前奎恩只因為接吻經歷過幾次輕微的過敏反應，她身上隨時備有藥物，也會立刻刷牙來緩解過敏症狀。

奎恩說，雖然接吻有風險，但她願意冒險，因為「人生本來就充滿各種不確定的事」。她甚至笑說，自己寧願冒著喪命的風險接吻，也不想完全放棄這麼浪漫的行為。

罕見疾病 美國 過敏反應

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