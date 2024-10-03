騎到半路燒起來！騎士慌拿「拖鞋」狂撲火 拍片司機1原因被罵爆

馬路上遇突發事故，正常也會幫忙或協助報警。馬來西亞社交平台日前流傳影片，拍到有電動摩托車突然起火，騎士驚慌下竟脫拖鞋想「拍」滅熊熊烈焰，路上其他司機和騎士都遞水或走到坑渠取水撲火。不過，網友發現拍片者應為後方的貨車司機，提到按當地規定，貨車應配備滅火器，批評司機只顧拍片未施以援手。

馬來西亞社交平台日前流傳1段38秒影片，拍到有電動摩托車在公路上突然起火，騎士嚇到脫下拖鞋撲火，旁邊有一列正塞車的客車，其中有名穿黑色外套男子從白色客車上走下來，向騎士遞上1瓶水淋向火，但效用不大。而前方另外2名騎士更走到路邊溝渠中提水潑向電動摩托車，可惜徒勞無功，片段未有下文。

網友指當地貨車配備滅火器

不過，影片瘋傳後不少網友留意到片段應由後方的貨車司機拍攝，提及按當地標準作業程序，貨車上應配備滅火器，但司機卻只顧拍片疑想刷流量，沒有下車提供協助，批評貨車司機「自私」、「行為冷漠」。

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文章授權轉載自《香港01》