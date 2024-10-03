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鮮血濺滿地...馴獸師「手伸鱷魚嘴」狠遭咬 驚悚畫面曝光

香港01／ 撰文：劉耀洋
泰國一名馴獸師在觀眾面前表演時，將手放進鱷魚嘴中，鱷魚卻突然大力閉上嘴巴，馴獸師的右手被咬傷，當場血濺表演場地。示意圖／ingimage
泰國一名馴獸師在觀眾面前表演時，將手放進鱷魚嘴中，鱷魚卻突然大力閉上嘴巴，馴獸師的右手被咬傷，當場血濺表演場地。示意圖／ingimage

泰國芭堤雅景點The Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm日前發生一宗動物表演意外，一名馴獸師在觀眾面前表演時，將手放進鱷魚嘴中，鱷魚卻突然大力閉上嘴巴，馴獸師的右手被咬傷，當場血濺表演場地。

印度新德里電視台（NDTV）報導，一段於9月28日在社交媒體Instagram上傳的影片顯示，馴獸師當時正在進行鱷魚表演，他先用手拍鱷魚的鼻子，再把手伸進其張開的嘴巴中。

然而鱷魚卻突然發難咬住馴獸師的手，幸好它未有進行翻滾動作，隨後鬆口退回表演泳池中。

馴獸師抽回受傷的手後，快速後退離開現場，但鱷魚的攻擊已對他的手造成嚴重傷害，鮮血不斷從他的手湧出。

有網友在社交媒體X轉載當事影片，這段影片截至10月3日，已獲得超過74萬點讚，並在網上引起熱議。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 鱷魚

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