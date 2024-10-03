快訊

山陀兒太猛別躲鐵皮屋！登陸前高雄再發國家警報「即刻避難」

總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

他地窖撿來詭異畫作被嫌可怕 62年後才知是畢卡索市價2億真跡

聯合新聞網／ 綜合報導
一位義大利居民62年前撿到一幅畫作，經鑑定後是畢卡索作品。圖為畢卡索。 新華社
一位義大利居民62年前撿到一幅畫作，經鑑定後是畢卡索作品。圖為畢卡索。 新華社

一名義大利居民路易吉·羅羅索 （Luigi Lo Rosso）近日發現，他在義大利南部卡布里島(Capri)一所房屋地窖內撿回的畫作，竟是畫家畢卡索（Pablo Picasso）市價約600萬歐元(約新台幣2.19億元）的立體主義作品真跡。

根據《衛報》報導，路易吉·羅羅索於1962年在卡布里島的一處地窖發現一幅被捲起的畫作，將它撿回並帶回龐貝古城的家中。接下來長達62年的年歲，這幅畫便一直掛在路易吉·羅羅索家的客廳牆壁上，還被路易吉的妻子覺得詭異而嫌醜，一度還想丟棄該畫作。

直至現年60歲的兒子安德立亞（Andrea Lo Rosso），開始研究姑姑贈與的藝術史百科全書後發現，家中這幅畫左上角明顯有個Picasso字樣的簽名，和畢卡索的簽名十分相似，找來藝術鑑定團隊耗費數月鑑定，才發現它是畢卡索的簽名及其真跡，現今藝術市場價值600萬歐元。而父親路易吉在生前因不識畢卡索，始終將它視為廢棄畫作看待。

在此之前，安德立亞也曾與畢卡索基金會（Picasso Foundation）聯繫，但對方未採信他的合理懷疑，認為該幅畫作並非畢卡索的真跡，這幅畫目前被保存在米蘭的保險庫中，安德立亞表明自己與家人只想找到真相，對能從中獲利的事似乎不感興趣。

該幅畢卡索的真跡肖像，由於是採立體主義、捨棄透視的方式完成，因而形成看似歪七扭八的臉孔，加上以幾何圖形作分割，乍看之下覺得十分詭異，不少人也會覺得「可怕」。

畢卡索於1973年過世，路易吉在拾獲該畫時，畢卡索仍在世。而阿卡迪亞基金會（Arcadia Foundation）主席盧卡·馬坎特（Luca Marcante）認為，該幅被認定為真跡的作品，可能有兩個原創版本，是畢卡索在兩個不同時期所畫的同一主題肖像。

畢卡索 義大利

延伸閱讀

美國追風者嘆台人防颱「膠帶貼窗」愚蠢 專家揭正確貼法不是X

浮潛遭鯊魚狠咬！勇男反擊保命 手臂狂噴血、卡滿數顆牙齒

外國人比較貴？日本飯店漲不停嚇跑本國人 業者研討實施外籍客「二重訂價」

埼玉「地下宮殿」颱風後清掃畫面曝光！網友驚訝這點：竟然沒機械化

相關新聞

他地窖撿來詭異畫作被嫌可怕 62年後才知是畢卡索市價2億真跡

路易吉·羅羅索 （Luigi Lo Rosso） 於1962年在卡布里島的一處地窖發現一幅被捲起的畫作，將它撿回並帶回龐貝古城的家中。接下來長達62年的年歲，這幅畫便一直掛在路易吉·羅羅索家的客廳牆壁上，還被路易吉的妻子覺得詭異而嫌醜，一度還想丟棄該畫作。

生死同日！男嬰出生摔地亡 助產士失手沒接住、父目擊過程崩潰

看著孩子出生，應是父母開心難忘的一刻。可是阿根廷有名初為人父的男子，陪妻子生產一同迎接新生命降臨，可是就在妻子用力產出男嬰瞬間，由於速度太快致男嬰飛墮到地上，助產士未能及時接住男嬰，醫生同樣反應不及，惟有趕快從地上抱起男嬰送往其他醫院急救，惜最終傷重不治。父親目撃過程大受打擊，當地警方介入調查是否涉及醫療失誤。

為iPhone殺人？印度2男網購貨到付款 竟奪手機「勒死送貨員拋屍」

印度北方邦勒克瑙（Lucknow）9月23日發生一宗謀殺案，2名男子涉為得到一部價值15萬盧比（約新台幣5.6萬元）的新款iPhone手機，透過網...

浮潛遭鯊魚狠咬！勇男反擊保命 手臂狂噴血、卡滿數顆牙齒

臨危不亂！一名男子浮潛時遭到鯊魚攻擊，手臂被咬到噴血，幸好他勇敢反擊逃過一劫。

約會7年教徒男友禁親熱！女生與陌生男熱舞被退婚 網友狂賀：恭喜

年輕男女約會7年非但從未有越軌，連牽手、接吻等親密行為都禁止？外國1名女生在網上發文表示，與教徒男友早於中學時期便約會，對方表明不會在婚前做出任何親密接觸，故7年連接吻或牽手都禁止，更加沒有「愛愛」，但2人準備結婚期間，卻發生「一個無可挽救的錯誤」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。