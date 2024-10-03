他地窖撿來詭異畫作被嫌可怕 62年後才知是畢卡索市價2億真跡

一名義大利居民路易吉·羅羅索 （Luigi Lo Rosso）近日發現，他在義大利南部卡布里島(Capri)一所房屋地窖內撿回的畫作，竟是畫家畢卡索（Pablo Picasso）市價約600萬歐元(約新台幣2.19億元）的立體主義作品真跡。

根據《衛報》報導，路易吉·羅羅索於1962年在卡布里島的一處地窖發現一幅被捲起的畫作，將它撿回並帶回龐貝古城的家中。接下來長達62年的年歲，這幅畫便一直掛在路易吉·羅羅索家的客廳牆壁上，還被路易吉的妻子覺得詭異而嫌醜，一度還想丟棄該畫作。

直至現年60歲的兒子安德立亞（Andrea Lo Rosso），開始研究姑姑贈與的藝術史百科全書後發現，家中這幅畫左上角明顯有個Picasso字樣的簽名，和畢卡索的簽名十分相似，找來藝術鑑定團隊耗費數月鑑定，才發現它是畢卡索的簽名及其真跡，現今藝術市場價值600萬歐元。而父親路易吉在生前因不識畢卡索，始終將它視為廢棄畫作看待。

在此之前，安德立亞也曾與畢卡索基金會（Picasso Foundation）聯繫，但對方未採信他的合理懷疑，認為該幅畫作並非畢卡索的真跡，這幅畫目前被保存在米蘭的保險庫中，安德立亞表明自己與家人只想找到真相，對能從中獲利的事似乎不感興趣。

該幅畢卡索的真跡肖像，由於是採立體主義、捨棄透視的方式完成，因而形成看似歪七扭八的臉孔，加上以幾何圖形作分割，乍看之下覺得十分詭異，不少人也會覺得「可怕」。

畢卡索於1973年過世，路易吉在拾獲該畫時，畢卡索仍在世。而阿卡迪亞基金會（Arcadia Foundation）主席盧卡·馬坎特（Luca Marcante）認為，該幅被認定為真跡的作品，可能有兩個原創版本，是畢卡索在兩個不同時期所畫的同一主題肖像。