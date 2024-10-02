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為iPhone殺人？印度2男網購貨到付款 竟奪手機「勒死送貨員拋屍」

香港01／ 撰文：劉耀洋
印度2名男子涉為得到一部價值15萬盧比（約新台幣5.6萬元）的新款iPhone手機，透過網購貨到付款方式，誘騙送貨員上門，將其殺害後把手機佔為己有。示意圖／ingimage
印度2名男子涉為得到一部價值15萬盧比（約新台幣5.6萬元）的新款iPhone手機，透過網購貨到付款方式，誘騙送貨員上門，將其殺害後把手機佔為己有。示意圖／ingimage

印度北方邦勒克瑙（Lucknow）9月23日發生一宗謀殺案，2名男子涉為得到一部價值15萬盧比（約新台幣5.6萬元）的新款iPhone手機，透過網購貨到付款方式，誘騙送貨員上門，將其殺害後把手機佔為己有。警方最終透過死者手機的線索，成功將嫌犯逮捕。

《印度時報》10月1日報導，嫌犯Gajanan在印度電子商務公司Flipkart訂購一部iPhone後，選擇貨到付款。30歲送貨員薩胡（Bharat Sahu）於9月23日送貨到Gajanan家中，卻慘遭嫌犯及其友人Akash勒死，屍體被裝進麻布袋後丟進英迪拉河（Indira Canal）。

由於薩胡遲遲沒有回家，其家屬9月25日向當地警方通報失蹤。警方在調閱薩胡的通話紀錄，找到Gajanan的電話號碼，並順籐摸瓜聯絡上Akash。

報導稱，Akash已向警方承認罪行，但薩胡的遺體至今仍未尋獲，政府已派出當地救災部隊到棄屍河道中進行搜索。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 棄屍 網購

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