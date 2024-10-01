約會7年教徒男友禁親熱！女生與陌生男熱舞被退婚 網友狂賀：恭喜

年輕男女約會7年非但從未有越軌，連牽手、接吻等親密行為都禁止？外國1名女生在網上發文表示，與教徒男友早於中學時期便約會，對方表明不會在婚前做出任何親密接觸，故7年連接吻或牽手都禁止，更加沒有「愛愛」，但2人準備結婚期間，卻發生「一個無可挽救的錯誤」。

皆因女生與閨密一起去旅行時，女子們與一班陌生男子跳舞，甚至一起返回酒店，過程被閨密拍下，並上載至Snapchat。雖然雙方沒有進一步發展，但男友看到片段後傷心欲絕，切斷與女友一切聯繫，甚至拜託家人退回對方的婚禮費用，婚事告吹。帖文引來網民熱烈討論，主流意見均認為原po的男友太過極端，恭喜女子「被放生」。

教徒男友不接吻、不擁抱、不愛愛

原po在「Reddit討論區」發文表示，與男友從中學開始一起，目前已約會大約7年，形容男友是「超級教徒」，2人之間沒有親密接觸，別說「愛愛」，連接吻或牽手都不可以。雖然情況非常原po感到沮喪，但雙方有共識會結婚，男友更想在18歲時立即結婚，但原po家人不同意。其後終敲定婚事及準備婚禮，本身預計2個月內結婚，但最近原po「犯了一個大錯」，相信令到婚事告吹。

事緣原po與數名閨密於周末去旅行，在機場臨飛前，原po希望獲得男友告別吻或擁抱，但男友都堅拒，理由是還未結婚，原po姐妹卻起哄堅持，令到情況變得更糟，最終導致原po和男友發生爭吵。

閨密拍片見證跟陌生男熱舞兼同返酒店

在一片不歡之中，原po與姐妹照常起行，抵埗後欣賞美景，凌晨1時前往一間酒吧，原po當時飲醉，不記得發生何事，但「姐妹們」拍下影片原po跟其他陌生男子跳舞，並上傳至Snapchat。她們更發布另1條短片，內容是原po和該批陌生男子一起返回酒店。

原po在早上醒來，見到手機滿是男友信息和未接電話，於是立即回電，男友哭訴為何樓主會這樣做。原po知悉事件後暗叫不妙，但「姐妹們」指反應是她的男友過度，建議她澄清根本什麼都沒有發生便可。

男友拒絕見面 女生遭下逐客令

原po急忙乘搭最早航班回家，然後直接去找男友，但對方家人告訴男方不想見她，甚至不讓她入屋。原po唯有先向自己家人解釋事件，但由於他們已經視男友為一家人，所以都對原po表示失望。

男家退回費禮費用

即使過了3個星期，原po仍然無法聯絡男友，其父母嘗試做「和事佬」，前往對方寓所解釋，但父母事後回家時都感到非常難過，向女兒表示真的傷害了男方，父親更表現生氣，當場怪責女兒；相反母親認為不用擔心，認為只是一個很大的誤會，但男友家人甚至退回婚禮費用，擺明要取消婚事。

雖然原po婚事告吹，但不少網友近乎一面倒恭喜她，認為其前男友太過極端，7年沒有親密接觸簡直是非人道，但也有人覺得原po一早知道男友對男女接觸這方面比較嚴格，認為她的確做錯。

（Reddit討論區）

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文章授權轉載自《香港01》