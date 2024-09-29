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過程全都錄！男醫護救護車上性侵昏迷女病人 落網被控性侵及偷窺等罪

香港01／ 撰文：喬納森
美國佛州有名男醫護，在當值時趁女病人失去意識之際，竟在救護車上性侵對方，更離譜的是他設置攝錄機拍下犯案過程。示意圖／Ingimage
美國佛州有名男醫護，在當值時趁女病人失去意識之際，竟在救護車上性侵對方，更離譜的是他設置攝錄機拍下犯案過程。示意圖／Ingimage

美國發生醫護性侵病人事件。美國佛州有名男醫護，在當值時趁女病人失去意識之際，竟在救護車上性侵對方，更離譜的是他設置攝錄機拍下犯案過程。警方因調查另一宗性罪行案件時，意外發現這段影片而揭發事件，事主亦看到相關影片才知自己曾被性侵。

男醫護早前被逮捕控以強姦及偷竊罪，他被捕後坦承罪行，並指自己已辭職。警方則擔心有更多受害女子涉案，呼籲市民幫忙提供線索。

綜合外媒報導，事發於2021年10月17日，佛羅里達州的弗萊格勒縣消防隊將昏迷的女病人送院，其中37歲男醫護詹姆斯（James Melady），在將女病人送院途中，在救護車上性侵對方，並設置攝影機錄下整起犯案過程。

事件得以曝光，是因警方調查另一宗性罪案時，意外發現涉案影片，詹姆斯在影片中穿上救護員制服。警方循影片找到受害女子，她指當時醉酒失去意識，完全不知自己曾被性侵。

詹姆斯在今年9月11日被逮捕，被控性侵及偷窺等罪，他在被捕後對罪行坦承不諱，並稱已在今年初辭職。

當地警長斯塔利（Rick Staly）在聲明中表示，「我不敢相信，一名急救人員在女病人昏迷時，竟不是提供醫療照顧而是性侵對方，幸好警方終發現這名惡徒，並且將他送進監獄」，警方擔心可能還有更多受害者，呼籲市民幫忙提供線索。

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文章授權轉載自《香港01》

偷竊 性侵

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