餐廳推不限時吃到飽！他待「超過10小時」老闆傻眼 自曝吃得持久秘訣

光顧無限時放題的食客，最長時間可以吃多久？泰國社交平台瘋傳照片，當地有日本餐廳發文，指有顧客吃無限時放題，用餐時間長達10小時13分鐘，打破自己此前創下的紀錄，而該食客已第4次吃該款放題。該「大食」男子接受當地傳媒訪問，自爆「食放題持久戰」的秘訣，除了要吃得慢、起身伸展和上廁所外，還要帶平板電腦自娛，他對於事件被瘋傳感到驚訝，但認為是很好的宣傳，而他第4次光顧時，未有打破自己紀錄的打算，單純是看完早場電影沒地方吃飯而重臨，不過那次他仍吃了9小時。

餐廳表示因目前正在做推廣，故才會推出無限時放題，且設有4個價位等級，分別是350泰銖（約新台幣325元）、500泰銖（約新台幣464元）、590泰銖（約新台幣548元）和799泰銖（約新台幣742元）。

泰媒報導，孔敬府1間日式餐廳近日推出無限時放題活動，店方發貼分享閉路電視畫面，表示有名食客用餐時間長達10小時，由早上11時3分吃到深夜，那是他第3次光顧無限時放題。

大食男第4次光顧無限時放題

該名29歲男食客名叫班克（Bank，音譯），他接受當地傳媒訪問時表示，自該日本餐廳開業以來，他一直是常客，得知推出無限時放題後便決定挑戰，看到餐廳貼文更受到鼓勵去打破自己的紀錄。他最近1次光顧、亦即第4次吃無限時放題時，並沒有打算挑戰紀錄，單純是看完6點的早場電影後家中沒東西吃，他在沒選擇下才再度吃放題，但也吃了9小時之久。

吃得持久有秘訣

班克表示自己吃飯的速度很慢，在餐廳內吃主菜吃到飽後，他會改吃雪糕和喝飲料，之後再重新吃主菜。他自爆中途會稍作休息，包括伸展身體和去廁所，而且他也會帶備平板電腦作娛樂，用來看新聞和上網。他對自己吃題事件被瘋傳感驚訝，但認為有助推廣該餐廳，而他特別推介店內三文魚刺身和雪糕。

無限時放題價格分4等級

餐廳職員透露，即使是用餐時間較長的顧客，最多也是吃4小時左右。一般放題餐廳會限制用餐時間在2小時，因目前正在做推廣，才會有無限時放題活動，共設4個價位等級，分別是350泰銖（約新台幣325元）、500泰銖（約新台幣464元）、590泰銖（約新台幣548元）和799泰銖（約新台幣742元）。

職員續指，班克在這活動期間已用餐4次，8月11日他和4名朋友創下的首個紀錄是吃了6小時，8月20日他吃了9小時11分鐘、第3次吃了10小時13分鐘、第4次叫了9小時43分鐘。

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文章授權轉載自《香港01》