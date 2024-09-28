「想看妳屁股！」男友誤傳出軌對話截圖 脫口1句話網氣炸：快分手

異地戀最重要是伴侶之間要忠誠，物理距離隨時令感情變淡分手收場。外國1名女生訴說自已的經歷，稱最近收到異地戀2年的男友傳來對話截圖訊息，發現對方在健身室認識到1名女子，男友更出言挑逗，表明想看該女子臀部。

女生暴怒與男友對質，對方辯稱只是在健身室見過該女子1次，原本想將對話截圖傳送給家人，但「不小心」誤傳給女友，希望她忘記此事，更強調無意分手。網友看過貼文都狠批原PO男友是渣男，估計他想和原PO保持異地戀，同時在當地結識新歡，勸原PO盡快分手，遠離渣男。

近日遭男友不斷眨低外表

24歲的樓主在Reddit討論區發文，表示與同齡男友交往6年，已維持了大約2年的異地戀。她指男友為人容易嫉妒，而且控制欲強，爭吵期間有時會辱罵她，最近亦一直貶低她的外表，令她不好受。

直至最近發生一件事，令原PO突然明白到遭男友嫌棄的原因，因有一天她收到男友的對話截圖訊息，發現男友在健身室認識到1名女子，雙方處於曖昧階段。2人更有調情對話，男友曾出言挑逗，例如表明想看該女子的臀部。

男友叫原PO忘記 強調無意分手

原PO看到截圖立即與男友對質，他辯稱只在健身室見過該名女子1次，當時他協助女子健身，隨後對方向他索取電話號碼。男友續稱，本身想將對話截圖傳送給家人，但「不小心」誤傳給原PO，不斷叫她忘記此事，且強調無意分手。

原PO則認為男友說謊，更直言明知對方並非完美伴侶，但自己一直忍受，如今發生懷疑出軌事件，不知如何是好。

網友直指有渣男特質

有網友分析指，其實男友可能故意傳送截圖，好讓樓主主動提出分手，更有可能是「騎驢找馬」，既想與樓主保持異地戀，同時一直尋求結識其他異性的機會，完全是渣男特質，勸原PO及早分手。

延伸閱讀：

提早回家驚見丈夫與繼妹激戰！人妻想離婚網民贊同：應不是第1次

不育人妻找閨密代孕 得子2年才發現被三重背叛 回娘家後更崩潰

文章授權轉載自《香港01》