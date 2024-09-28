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恐怖命案！巴西媽斬首6歲兒「抱頭顱放膝」 警嚇壞：畫面太可怕

香港01／ 撰文：張子傑
巴西日前發生倫常血案，一名26歲母親在家中殺害其6歲兒子，再將對方斬首。示意圖／ingimage
巴西日前發生倫常血案，一名26歲母親在家中殺害其6歲兒子，再將對方斬首。示意圖／ingimage

巴西日前發生倫常血案，一名26歲母親在家中殺害其6歲兒子，再將對方斬首。警方接報到場時，發現嫌犯將兒子的頭顱放在自己的膝蓋上。她其後因為拒捕而被警方槍傷，目前在羈留病房留醫。

《巴西日報》及《Jornal Correio》9月23日報導，事發於巴西東北部帕拉伊巴州（Paraíba）若昂佩索阿市（João Pessoa），警方20日清晨接獲事主Maria Rosália Gonçalves Mendes的鄰居報案，指聽到對方的屋內傳出「媽媽，我害怕」、「救救我，媽媽，我愛你」等慘叫聲。

當局派員到場後，發現孩子Miguel Ryan Mendes Alves已經身亡，嫌犯則坐在椅子上，膝蓋上放了兒子的頭顱。

警方指女事主企圖自盡，並一度拒捕，結果遭警員連開多槍拘捕，之後送到醫院的羈留病房。一名警方指揮官表示，他當警察29年從來都沒見過如此可怕的場面。

法醫報告顯示，死者心臟有兩處刺傷，而在嫌犯的手機中，就有宗教儀式和斬首的片段。警方引述嫌犯鄰居稱，對方曾聽過某種宗教儀式的音樂。

而在事發前一晚，另一名鄰居聽到Migue的尖叫聲，於是敲門問他們是否需要幫助。Maria開門時，Miguel全身赤裸和不斷哭泣，她當時表示兒子患有自閉症，而且「非常嘈吵」。到了事發前，屋內再次傳出尖叫聲，之後就發生血案。

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文章授權轉載自《香港01》

巴西 血案 鄰居

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