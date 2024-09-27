爆紅！台灣「小黃」計程車現身洛城 不雅車牌超吸睛

近日，一輛外觀酷似台灣計程車的Toyota GT86在洛杉磯街頭引關注。這輛車不僅塗裝為亮黃色，還配有經典計程車頂燈，車身側面更貼有台灣大車隊的標誌和「55688」經典叫車號碼。獨特改裝，不僅吸引當地台灣人目光，更成為網友熱烈討論焦點。

這輛車的照片在社交平台上瘋傳，吸引大量留言和轉發。許多網友對這輛車的設計表示讚嘆，特別是車牌上的「DaLanPa」，其台語諧音指男性生殖器更是讓台灣網友笑到不行。車主Shine表示，GT86原本是白色，但為追求獨特性，決定將車輛改造成台灣計程車樣式。「選擇亮黃色是為與眾不同，很多GT86車主會模仿電影「頭文字D」裡的豆腐店車款，但我想要一些更特別的東西」。

Shine未來計畫在車輛上加入更多台灣元素，如三太子的符號，並在社交媒體上分享這輛車的故事。（車主提供）

Shine大概在兩年前著手改裝車輛。他表示，車輛原本是白色，但為增加趣味性，決定改裝成台灣計程車的經典黃。他特意從台灣帶回計程車的車頂燈，甚至笑稱，當時行李的三分之一重量，都是這個燈。而他改裝完成後，曾和幾位白人同事聊過這輛車的設計，並特意解釋台灣「小黃」計程車的文化背景。儘管這些同事對台灣計程車並不熟悉，但他們對車輛的亮黃色外觀和獨特設計，都表示驚艷，甚至開玩笑問他是否真的在洛杉磯開計程車。Shine笑著回應，這些改裝只是出於個人趣味和喜好，並不是實際經營計程車服務。他還透露，母親來洛杉磯拜訪他時，甚至一度以為兒子在兼職開計程車。

至於車牌緣由，Shine笑稱，他是在喝醉的情況下申請這個「DaLanPa」的車牌號碼。他透露，當時他和朋友聚會後心情輕鬆，隨手打開加州車管局（DMV）網站，在酒精影響下突發奇想，選擇這個帶有台式諧音梗的「DaLanPa」作為車牌號碼。Shine回憶，當時並沒有經過太多深思熟慮，純粹是為了好玩，結果申請順利通過，這個幽默的車牌號，最終成為他的GT86改裝車上的一大亮點，讓人每次看到都會心一笑。「這個車牌號在台灣人中間尤其能引發共鳴和話題，儘管當初是無心之舉，卻讓這輛車變得更加有趣和個性化」。

對未來的改裝計畫，Shine表示，可能會在社交媒體上分享更多關於這輛車的故事，並考慮加入更多台灣元素，如三太子符號等。「目前這些改裝對我來說只是好玩，沒有特別深層的意義」。Shine也強調，「不應該因為年齡而限制喜好。無論開什麼車，還是選擇什麼生活方式，最重要的是個人的選擇和快樂，而不是迎合他人期望，只要不違法，喜歡什麼就去做」。 車主Shine將原本白色的Toyota GT86改裝成亮黃色的台灣計程車樣式，並以幽默車牌「DALANPA」為其車輛增添個性化特色。（記者張庭瑜╱攝影）

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