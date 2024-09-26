快訊

「新新併」股臨會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會發聲了

影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

宮城、福島也有感！日本北海道發生規模5.7地震 暫無海嘯風險

泰男動生殖器增大術感染 意外揭穿密醫假冒行醫20年騙局

聯合新聞網／ 綜合報導
宋蘇里沒有執照，卻假冒醫生動手術長達20年。示意圖，非當事人。圖／ingimage
宋蘇里沒有執照，卻假冒醫生動手術長達20年。示意圖，非當事人。圖／ingimage

泰國一名男子找醫生進行陰莖增大術，本來想說醫生有20年經驗，應該能信賴對方，想不到手術後卻發生嚴重感染。男子向警方報案，這才發現執刀醫生根本沒有執照，甚至連書也只念到9年級。

ODDITYCENTRAL報導，這名被爆料的醫生宋蘇里（Kittikorn Songsri）今年才36歲，卻已經有20年「動手術」的經驗。近期他替一名病患動手術，沒想到後來病患因矽膠感染，一狀告上警局，這才發現宋蘇里過去20年的經驗都是「無照手術」。

原來宋蘇里從14歲就開始自學怎麼做植入手術，他從來沒有接受過任何醫療訓練，也沒有取得任何執照，憑著自學的手術技巧，順利「行醫」20年，直到近期病人感染才東窗事發。

宋蘇里被捕後向警方坦承，自己只念書到9年級，過去一直都是用社群媒體招攬病人。每個月來找他動手術的病患至少有兩到三人，每次手術費用約為5000泰銖到20000泰銖不等（約4600到1.8萬元台幣）。

警方為了逮捕宋蘇里，特地與當地衛生單位合作，安排臥底假冒客戶。宋蘇里要臥底警察到他的別墅動手術，警方才一舉破獲宋蘇里的騙行。

向警方報案的男客戶因為感染導致勃起功能障礙，現在已準備向宋蘇里提告。目前警方尚未公布宋蘇里會面臨什麼樣的刑責或懲罰。

密醫 醫生

延伸閱讀

靠領補助養小孩 英國8寶媽無恥稱：錢拿來隆乳、買馬剛好

把握人生別浪費！醫生曝很多病人臨終前最後悔這5件事

影／巴西嚴重車禍釀3死 網紅竟在採訪現場跳舞搶鏡頭

患罕病曬太陽就起水泡 美國7歲女童盼「像正常孩子出去玩」

相關新聞

影／拿自己做實驗 哈佛博士生一個月狂吃720顆蛋結果超驚人

雞蛋富含蛋白質，是許多健身愛好者和健康專家心目中的「超級食物」，不過也有一派醫生認為，即使是健康的食物，攝取太多雞蛋仍可能使膽固醇過高並導致心臟問題。哈佛一名博士生為了想確認雞蛋所含的膽固醇是否真的對身體有害，拿自身當白老鼠，一個月吃下720顆蛋，結果卻讓他大吃一驚。

泰男動生殖器增大術感染 意外揭穿密醫假冒行醫20年騙局

泰國一名男子找醫生進行陰莖增大術，本來想說醫生有20年經驗，應該能信賴對方，想不到手術後卻發生嚴重感染。男子向警方報案，這才發現執刀醫生根本沒有執照，甚至連書也只念到9年級。

垃圾車爆炸！清潔員上秒剛倒完 下秒「車斗炸開」驚險瞬間曝

垃圾分類很重要，除了環保，也是為了安全。英國一名清潔員把垃圾倒進車斗後，拖著空垃圾桶剛要離開，剛轉身垃圾車就爆炸了。

還原度超高！日遊樂園重現東南亞遺跡 網錯愕：這不是泰國？

東南亞部分國家自古以來佛教盛行，境內有許多寺院林立。如今這些別具特色的佛教建築，也成為東南亞觀光的一大賣點。然而最近有位日本網友，拍下一張「東南亞風格寺院」的照片，卻暗藏著讓人感到意外的玄機。

天堂充滿炸雞香？腦科醫師瀕死昏迷一周 稱「脫離身體」遇見天使

有些人相信在往生之後，可能會因為生前的行為，決定死後會是「上天堂」還是「下地獄」。儘管長久以來，一直都沒有科學證據，顯示天堂或地獄的存在。然而有一位美國腦科醫師埃本．亞歷山大（Eben Alexander III），卻聲稱自己曾在一次意外中造訪過天堂，並描述他所看到的景象。

藏屍16年！韓男狠殺女友灌水泥砌磚埋陽台 因抓漏工程才曝光

南韓近日破獲一起長達16年的藏屍案。一名男子多年前與女友發生爭執，持鈍器殺害女友後，將屍體搬到陽台灌水泥「埋屍」。直到今年，工人在檢查漏水時才發現這具屍體。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。