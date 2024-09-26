泰男動生殖器增大術感染 意外揭穿密醫假冒行醫20年騙局

泰國一名男子找醫生進行陰莖增大術，本來想說醫生有20年經驗，應該能信賴對方，想不到手術後卻發生嚴重感染。男子向警方報案，這才發現執刀醫生根本沒有執照，甚至連書也只念到9年級。

據ODDITYCENTRAL報導，這名被爆料的醫生宋蘇里（Kittikorn Songsri）今年才36歲，卻已經有20年「動手術」的經驗。近期他替一名病患動手術，沒想到後來病患因矽膠感染，一狀告上警局，這才發現宋蘇里過去20年的經驗都是「無照手術」。

原來宋蘇里從14歲就開始自學怎麼做植入手術，他從來沒有接受過任何醫療訓練，也沒有取得任何執照，憑著自學的手術技巧，順利「行醫」20年，直到近期病人感染才東窗事發。

宋蘇里被捕後向警方坦承，自己只念書到9年級，過去一直都是用社群媒體招攬病人。每個月來找他動手術的病患至少有兩到三人，每次手術費用約為5000泰銖到20000泰銖不等（約4600到1.8萬元台幣）。

警方為了逮捕宋蘇里，特地與當地衛生單位合作，安排臥底假冒客戶。宋蘇里要臥底警察到他的別墅動手術，警方才一舉破獲宋蘇里的騙行。

向警方報案的男客戶因為感染導致勃起功能障礙，現在已準備向宋蘇里提告。目前警方尚未公布宋蘇里會面臨什麼樣的刑責或懲罰。