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垃圾車爆炸！清潔員上秒剛倒完 下秒「車斗炸開」驚險瞬間曝

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名清潔員剛倒完垃圾，下一秒垃圾車發生爆炸。示意圖，非當事車輛。圖／ingimage
英國一名清潔員剛倒完垃圾，下一秒垃圾車發生爆炸。示意圖，非當事車輛。圖／ingimage

垃圾分類很重要，除了環保，也是為了安全。英國一名清潔員把垃圾倒進車斗後，拖著空垃圾桶剛要離開，剛轉身垃圾車爆炸了。

根據《每日郵報》報導，巴內特倫敦自治市的2名清潔員正在收垃圾，從監視器畫面可以看到，其中一名清潔員把垃圾倒進車斗後，拖著空垃圾桶要離開，就在他剛轉身到垃圾車側面時，車斗毫無預警的爆炸了。

爆炸瞬間煙塵瀰漫，當煙霧散去，垃圾全被炸飛，噴得滿地都是，旁邊還有剛才的空垃圾桶。幸好2位清潔員都沒有受傷。

巴內特委員會（Barnet Council）表示，可能是因為垃圾桶中有易燃物、瓦斯罐、電池或氣體噴霧瓶等，而引發這次的爆炸。並特別發布這段監視器影片，希望可以讓民眾深刻了解正確回收易爆、易燃物的重要性。

垃圾分類 垃圾桶 垃圾車 爆炸

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