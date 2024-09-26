還原度超高！日遊樂園重現東南亞遺跡 網錯愕：這不是泰國？
東南亞部分國家自古以來佛教盛行，境內有許多寺院林立。如今這些別具特色的佛教建築，也成為東南亞觀光的一大賣點。然而最近有位日本網友，拍下一張「東南亞風格寺院」的照片，卻暗藏著讓人感到意外的玄機。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本「X」網友「aybena」最近分享一張照片，在藍天白雲的背景中，聳立著一座東南亞風格的寺廟。然而，這張照片卻並非在東南亞的任何一個地方，而是在四國香川縣所拍下的畫面。
原來這裡其實是香川縣丸龜市的主題樂園「New Reoma World」，園內有一區主打「不用護照的海外之旅」，並設置了高棉帝國、不丹、中東清真寺等等的還原造景，讓日本國內旅客不用特別出境，就能欣賞到這些舉世聞名的相關遺跡。
海外みたいですが、香川です pic.twitter.com/2wo7AetJJ3— めかぶ (@aybena) September 16, 2024
許多網友看到照片都很訝異，「咦」、「騙人的吧，怎麼看都是東南亞啊」、「還以為在泰國，竟然是香川」、「我以為是在印尼」、「我以為是畫的，結果是照片」、「香川有這種地方喔」、「想起了吳哥窟」、「完全以為是國外的遺跡，香川真是讓人驚訝」、「這下分不清楚香川和柬埔寨的差別了」。
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