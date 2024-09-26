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天堂充滿炸雞香？腦科醫師瀕死昏迷一周 稱「脫離身體」遇見天使

聯合新聞網／ 綜合報導
美國腦科醫師亞歷山大稱自己曾經看過天堂。天堂示意圖。 圖／Ingimage
美國腦科醫師亞歷山大稱自己曾經看過天堂。天堂示意圖。 圖／Ingimage

有些人相信在往生之後，可能會因為生前的行為，決定死後會是「上天堂」還是「下地獄」。儘管長久以來一直都沒有科學證據，顯示天堂或地獄的存在。然而有一位美國腦科醫師埃本．亞歷山大（Eben Alexander III），卻聲稱自己曾在一次意外中造訪過天堂，並描述他所看到的景象。

根據日本媒體「よろず～」報導，亞歷山大當初因為大腸菌感染症入侵到腦部，在治療過程中陷入一周左右的昏迷狀態。而他自稱在這一段期間，進行了一趟到天堂般的異次元之旅。

亞歷山大表示，天堂有著像是棉花糖般的雲朵、肥沃的植物，以及有如水晶般的水池。他還看到天空就像藍黑色的天鵝絨，並且發出金光，還有天使的聖歌隊留下閃閃發亮的軌跡。而且在天國裡，還有著炸雞的香味。

亞歷山大堅稱自己曾經看過天堂，並且寫下「天堂的證明：一位哈佛神經外科權威醫生的瀕死體驗」一書記錄。他相信自己在腦部受傷後，意識可以脫離身體，因而遇見天使們、見證天堂的樣貌。

日本 醫師

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