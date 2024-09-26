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藏屍16年！韓男狠殺女友灌水泥砌磚埋陽台 因抓漏工程才曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名男子16年前殺害女友，在陽台砌磚灌水泥「藏屍」。示意圖／ingimage
南韓一名男子16年前殺害女友，在陽台砌磚灌水泥「藏屍」。示意圖／ingimage

南韓近日破獲一起長達16年的藏屍案。一名男子多年前與女友發生爭執，持鈍器殺害女友後，將屍體搬到陽台灌水泥「埋屍」。直到今年，工人在檢查漏水時才發現這具屍體。

根據《朝鮮日報》報導，一名50多歲男子日前以涉嫌謀殺罪名被捕。警方說明，2008年10月，該男在巨濟市一處公寓與女友發生爭執後，持鈍器攻擊女友頭部及臉部，導致女友死亡。

然而男子沒有報警或叫救護車，而是選擇將女友屍體裝進袋子裡，在公寓陽台上砌磚，把屍袋放入後灌注水泥，讓屍體就這樣「藏」在陽台上長達16年。

由於受害者生前與家人往來並不頻繁，直到2011年，家人才上報失蹤。警方當時詢問男子，男子表示不知道女友的下落，公寓內也沒有受害者生活的跡象，這起「失蹤案」不了了之。

男子在犯案後還持續居住在該公寓，直到2016年因吸毒被捕，這間公寓因此閒置。

今年8月，工人為了檢查漏水問題而拆除公寓的混凝土結構時，發現陽台上的屍袋，男子的罪行時隔16年才曝光。

警方已逮捕男子，並成立專門小組調查此案，預計詳細調查犯罪的具體情況後，將男子移送檢方。

南韓 藏屍 陽台

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